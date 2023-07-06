姜濤自爆曾諗「有樓無必要再撈落去」西環維壹持貨半年究竟升定跌

MIRROR人氣王姜濤自年初於叱咤樂壇流行榜頒獎典禮獻唱《鏡中鏡》後便一直被各種評論和批評纏身，日前（4日）姜濤現身商台節目《早霸王》，接受森美、小儀以及梁嘉琪訪問，於訪問中竟再次語出驚人，覺得自己「冇乜必要再撈落去」。



（FaceBook截圖）

日前，姜濤接受森美、小儀以及梁嘉琪訪問，於《早霸王》中講述新歌《Dummy》背後的理念和故事，亦再次提及自己年頭於《叱咤》台上的瘋狂演出。他指《Dummy》一曲的靈感正是源於年初的《叱咤》演出之後，網上出現的海量負評，姜濤亦指自己無悔當晚的演出：「做藝術同歌手本質就係要自己High咗先，嗰個Moment用自己方式去表達情緒，冇話要後悔啲咩。」

（YouTube截圖 @商業電台 Hong Kong Toolbar）

在提及年初的《叱咤》演出時，他更自爆本來想叫公司「雪」自己一年，一眾主持隨即打蛇隨棍上，問「係咪其實想休息一年？」，姜濤笑言︰「唔係，你諗吓，我連樓都買埋…有地方可以收埋，我覺得冇乜必要再撈落去」，不過他馬上補充說「講笑啫，（我）想平靜一年，沉澱下再進步多啲，的確對自己都唔滿意。」

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今年一月姜濤曾被傳以1,800萬購入西環維壹一中層600多呎單位，事件爆出後有地產代理透露，有不少疑似「姜糖」約睇樓。不過2023年上半年香港經濟仍疲弱，樓市交投未見活躍，樓價也淡靜，中原集團創辦人施永青接受訪問時指現時是「牛市末期」，又形容是「牛熊交接期」，認為未來更有機會進一步向下調整。究竟維壹這半年的價位又如何呢？根據地產網頁上土地註冊處的紀錄，6月份有兩個600多呎實用面積的單位成交，跟傳出姜濤入市的一月比較，兩個單位的呎價都有著約2-3%的升幅，分別為$28,248及$27,764，而巧合的是，兩個單位正好傳聞中姜濤單位的附近。

（美聯物業截圖）

有網民指姜濤年紀輕輕已經有樓在手可以考慮退休，是所有網民的夢想。雖然姜濤在訪問中說自己只是搞搞笑，並不是真的想「唔撈」，但早於2021年時他接受訪問時就已經有揚言想29歲退休，30歲前買兩層樓。早日享福似乎確是姜濤的一個小心願，吸金力驚人的他也許很快就可以達成自己的目標。