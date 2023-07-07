日大盜偷逾10,000張《寶可夢》卡被捕　證物竟變成咁!網民:勁心痛

近年集換式卡牌（TCG）在全世界熱潮不減反增，特別是帶有「限量」、「稀有」或「評級」的卡片更是許多玩家或收藏家的目標，價值也相當高昂，近一年日本也多次發生專賣 TCG 卡牌的商店遭盜竊，且犯人多數專門瞄準高價值的《寶可夢》卡牌進行盜竊。日前（4日），日本警方逮捕了一名現年 25 歲的犯罪嫌疑人，但網民看新聞時卻反罵警方無能！



（NHK截圖）

現年 25 歲的犯罪嫌疑人村上友貴被指今年4月闖入一家位於埼玉縣草加市卡牌專賣店，盜走80張《遊戲王》卡牌，價值43萬日圓(約港幣$23,300)。而到了5月，村上友貴因涉嫌於山梨縣富士吉田市卡牌專賣店盜竊《寶可夢》卡牌和現金而被捕。在搜證過程中，日本警方在他家中找到1萬1千張卡片，其中有一張《寶可夢》卡牌價值更高達14萬日圓（約港幣$ 7,600）。

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在回應警方調查時，村上主動承認了因為沒有錢因此盜竊卡牌去變賣，同時亦默認了其他指控「我在靜岡和福島也有這樣做」。本身在卡牌還未變賣就能抓到疑犯是件美事，對店舖來說也是停損的好事，但警方用「橡皮筋」綑綁「證物」卻讓一眾卡牌愛好者和店家看到頭皮發麻。

（NHK截圖）

一眾卡牌愛好者均在新聞底下留言「請勿用橡皮筋捆綁卡片！」、「卡牌全毀了！」、「警方似乎不知道卡牌是金錢！」卡牌收藏家應該都知道，卡牌稍微出現一些白邊或是損傷，都足以讓一張卡牌的價值降到谷底。收藏家們保存卡牌除了要用卡冊、卡套、卡磚進行嚴格分類之外，還需要根據環境濕度進行保濕，這樣才能讓卡牌在最好的狀況長時間保存。

日本警方這種使用橡皮筋綑綁卡牌的行為，不僅會讓卡牌嚴重受損、變形，同時還會讓卡牌價值變低甚至歸零，有日本網友就表示，如果相關店長想要提起法律訴訟向警方索賠是可行的，因為警方的行為已構成「器物破損罪」。

日本《寶可夢》卡牌的價值視乎圖像可以有很大浮動，04月14日推出的擴充包「碟旋暴擊」中的一張卡牌「奇樹」，全新、高稀有度且沒有損傷的話可以賣到近14萬日圓，而如果評分達到10分滿分的話，更可以叫價到20到30萬日圓，而卡牌歷史上也不乏初時乏人問津，後來升價百倍的案例，因此不難明白為什麼一眾卡牌愛好者會對警方用橡皮筋綑綁卡牌如此敏感和生氣了。