抽水網民Matt Leung 留言扮鬧大牙 台媒轟「低配網軍」港人爆笑

前黑澀會美眉大牙(周宜霈)大爆遭黑人陳建州性騷擾後,黑人和妻子對此極力否認,更向大牙發出律師信要求道歉和賠償。然而日前大牙發文表示收到網友提醒「對方正在找公關公司」、「小心有網軍攻擊」後,專頁便湧入大量外國人帳戶反覆留言謾罵,然而當中香港出名「抽水」的網民「Matt Leung」就搞笑「有樣學樣」地模仿,更特意假裝send錯訊息,暴露網軍「任務」,但台灣媒體卻信以為真,更轟其為「低配網軍」,令知道「真相」的港人爆笑。



圖截自壹蘋新聞網

於3日,大牙於個人Facebook上發文表示收到一位做廣告行銷的網民提醒指「聽說對方在找公關公司跟網路口被公司」,「小心後面會有網軍攻擊」,她透露非常感謝但亦「並不意外」。然而隨即大牙的Facebook便湧入大批疑似為外國帳戶的網民,以簡體字洗版式留言「又再炒熱度了嗎?無聊」、「不要亂汙衊我黑哥!請拿出實證!」讓不少網民見此都表示「真的很粗糙拙劣的手法」,「普通價位的網軍」,「起碼用繁體中文寫吧」,直指留言的人相當不可信。

👉內地男灣仔巧遇香港警察要求拍片 港警企定微笑配合!網民:好可愛

而香港出名抽水「玩膠」Matt Leung則亦於大牙Facebook搞笑「有樣學樣」地留言謾罵大牙,更「加料」於留言寫上「任務:請統一發以下這句。不要亂汙衊我黑哥!請拿出實證!」,其後再緊急留言表示「忘了刪上面那句、如何刪除?」,假扮暴露「網軍」的身份。但此玩笑卻讓不少網民,甚至台灣媒體以為其為真網軍,更就此事報道指稱其為「低配網軍」,竟「劣質」到自己大意暴露身份云云。

圖自FB

然而Matt Leung其後在FB上又再度發文「玩膠」,表示自己帳號「遭人入侵,並且整X蠱我。現聲明本人並沒有收過這位台灣黑人的錢(NT$500)」,稍後更會向「亂噏廿四的媒體依法追究責任,並「認真」搞笑指自己將會於「駿洋邨駿時樓 兒童遊樂場對開空地 舉行記者招待會」,連「張開西望」都會派員到場,讓香港網民爆笑。

👉內地女呻香港登機被叫「EnglishPlease」 職員2度歧視:感覺被冒犯

不少港人網民對Matt Leung衝出香港表示「I am so proud of u」,「紅出香港啊你」,「嘜哥不紅 天理不容」,「揚威海外」,爆笑恭喜他可以「膠」出國際。有網民更恭喜他,從台灣媒體得到「低配網軍」的稱號。有網民則表示想和Matt Leung一齊「做任務」,更問道記者會「有冇握手會?」,「有冇熱幻茶同儒米雞茶點?」,「好熱喎有冇野飲派先」,對記者會的來臨超期待。