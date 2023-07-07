日本全新「氣球葬體」讓骨灰飛上天堂！價錢X萬勁實惠 過百人預約

生命總會走到終點步向死亡，但也是死亡賦予了生命的意義。對於身後事的處理，除了有傳統的土葬、火葬，也有樹葬、海葬等，節省土地也回歸自然。日本近年還新興起「氣球葬禮」，將骨灰飛上天，讓氣球自然爆炸，死者骨灰撒在天空中。



kobo-1.com圖片

日本全新的「氣球葬禮」受到不少外媒關注，韓國《朝鮮日報》4日發表了《無人祭奠，無地可葬，日本驚現氣球葬禮》的文章，講述平均壽命長、生育率低的日本早在 2006 年，已經開始步入超老齡化社會，即使醫療技術進步使人的平均壽命增加，但無論壽命再怎麼延長，也是會去世。

根據數字顯示，2022年日本死亡人數超過150萬人，創下二戰以來的最高數字，換算下來每一有4,100人以上死亡；據日本官方厚生勞動省估計，日本2040年死亡人數將達到168萬人。這也讓日本面臨殯葬土地、設施不足的問題，新穎的「氣球葬體」也就應運而生。

kobo-1.com圖片

日本「Balloon Kobo」是一家提供「氣球葬體」的公司，他們會將死者火化後的骨灰裝入氣球，再把氣球送上高空飛向天堂。氣球會飛行約3小時，在與地面約40-50公里的平流層時，氣球會自然爆炸，骨灰最終在空中散落，這種葬法也被稱為「宇宙葬」或者「太空葬」。據「Balloon Kobo」的官網資料，可以自己選擇地點、日期、氣球顏色、還可以選擇要不要與離世的寵物骨灰一起飛到天上。

氣球葬禮由2021年由「Balloon Kobo」率先提出，費用一般為24萬日圓（約1.3萬港幣），據了解現時已經舉辦了超過300場葬禮，預約人數也已經超過100人，可見這種新穎的方式也漸漸得到客戶的認可。