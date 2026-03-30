打工仔Last Day刪除公司伺服器文件　職場專家解析產權歸屬

大多數打工仔都需要提早通知公司辭職，等到Last Day「執包袱」走人。有網民表示，有同事在Last Day當天刪除公司伺服器的文件，當中涉及違法行為，帖子一出即引起網民熱話。《開罐》Opener就請教企業管理顧問「Son姐」，她表示若同事刪除公司伺服器的文件，便會被視為故意刪除，構成違法行為。



有網民在連登討論區上表示，有同事在離職當天刪除公司伺服器的文件，當中有部分文件是同事本人自己做，隨即引起網民討論。大部分網民都認為員工編輯文件是在受薪期間內，應被視作公司財產，除非該文件為非公司文件，例如：同事工作的列表。若每個員工都在離職時刪除在職期間的所有文件，公司根本無法運作，刻意刪除已經構成違法行為。至於「告唔告得入」，網民就認為要視乎證據，若只是一兩個文件可以以不小心為理由，但如果是在辦公時間內刪除公司文件，而且是連續刪除好幾個文件，那麼便難逃一劫了。

另一邊廂，有網民質疑公司也有責任，大部分公司在員工遞交辭職信之後便無法進入公司內部伺服器，甚至連Google共享雲端（ShareDrive）也無法進入，部份也會封鎖員工的公司電郵，大多都是用自己電腦完成剩下的工作，認為公司有責任保護資料，而且大部分公司也有伺服器資料的備份，認為無需擔心。

《開罐》Opener就此請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，以經驗之談講解事件，她表示公司沒有追究不等同是對的，若同事只是刪除自己電腦文件，可以辯解為不小心，但若果是刪除公司伺服器的文件，便會被視為故意刪除，構成違法行為，員工所刪除的文件如令公司造成損失，公司有權控告該名員工並要求他賠償。

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Son姐亦提醒職場小薯幾個離職要注意的地方，Son姐認為職場是「山水有相逢」，遇到的上司、同事有機會在之後不同地方再共事，眼光應放長遠，不要意氣用事。無論任何原因離職，「你在做，所有人在看」，要回想起入職時也是自己所選擇的工作，就好比男女關係一樣，即使最後分道揚鑣，最重要是離開前做好自己的本分，交代妥當，也可以避免在離職後再有舊同事找你跟進。若你覺得是公司負了你，也沒必要數落公司，你的離職也是公司的損失，大家好來好去，小薯Last Day就要注意。至於last day派散水餅，雖然不是必須，但若派餅都有禮儀可遵守！

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