政府工｜26份筍工15K-183K　交通督導員F.3畢業月入可達27K（上）

政府釋出大量政府工職位空缺，大部分在七月中截止，部分更無需任何工作經驗及任何學位便可求得可觀的薪酬。其中香港警務處正聘請交通督導員，只需中三畢業且無需任何經驗就可申請。而勞工及福利局也正聘請人力資源推算顧問，月薪高達$183k，有興趣人士要留意啦。



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【文化體育及旅遊局—助理經理(研究)】

月薪：32,545元

截止日期：20/07/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

1.持有本港大學頒授的學士學位或同等學歷，修讀統計學、數學或相關學科

2.取得香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷

3.在取得相關學歷後，具備最少兩年有關規劃和執行社會／市場調查研究等可獲優先考慮

4.具備良好的組織能力和數值分析及分析技巧

5.中英文書寫及會話能力良好

6.熟悉本地創意產業的發展

7.具備所需的電腦知識(包括精通Word, Excel和PowerPoint)

8.能操作SPSS等統計應用程式更佳

職責 ：

1.編製和更新(包括非恆常及緊急)各範疇的相關數字，供高層人員在各重要場合使用

2.就創意香港的獲資助項目和香港創意產業的經濟指標定期編製和擬備機器可讀數據集及空間數據集，以便在公共資料入門網站發布

3.協助進行廣泛而深入的資料研究及／或統計數據分析

4.協助收集、整理和編製資料、數據，用作擬備有關創意產業的簡介，供高層人員公幹／與外界會面時使用；

5.協助草擬演辭、發言講稿、簡介及簡報投影片，並在創意香港的高層人員出席行業相關活動時協助提供後勤支援

6.就服務採購、檔案管理及文件紀錄為創意香港的規劃及研究組提供全面行政支援

7.為創意香港的其他科提供切合所需的數據計算及分析支援。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載

2.填妥的申請表格連同工作證明副本及其他學歷證明文件副本送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓40樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱

3.申請人也可通過公務員事務局網站遞交申請，把相關證書副本(如適用)及工作證明副本，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於證明文件的副本上／電郵內註明網上申請編號。

【文化體育及旅遊局—助理電影製作事務主任】

月薪：32,545元起

截止日期：19/07/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

1.如持有本港頒授的學士學位或同等學歷，具備至少三年工作經驗

2.如未持有本港頒授的學士學位或同等學歷，則須具備至少五年相關工作經驗

3.在取得相關學歷後，具備至少一年電影發行工作經驗（有內地發行經驗者優先）或參與至少一部影片的發行

4.取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第2級或以上的成績

5.具備最少三年關於電影製作或電影製作會計安排的工作經驗

6.良好的組織能力，能夠在壓力下獨立工作； 良好的人際關係和解決問題的能力

7. 能夠以書面英語和中文以及英語、粵語和普通話進行有效溝通；

8.熟悉應用軟件（包括中英文文字處理、Excel、Powerpoint等）

9.能立即上班會被優先考慮

職責 ：

1.協助處理電影發展基金下有關電影製作的所有計劃的申請，包括審核申請、對申請進行初步評審、安排業界顧問進行評審，以及監察核准電影製作項目的製作進度

2.監察電影製作融資計劃下電影製作項目的發行，並跟進項目銷售收入的分配

3.審視獲電影發展基金資助的電影製作項目的審計帳目；如發現有任何異常狀況，須要求有關方面澄清

4.協助推行新的資助計劃，鼓勵以海外市場為目標的本地電影製作

5.協助電影發展局秘書處執行一般行政及支援職務

6.執行由上級指派的任何其他職務

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期兩年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

2.填妥的申請表格連同工作證明副本及其他學歷證明文件副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓40樓創意香港電影服務統籌科。請在信封面註明所申請職位的名稱

3.申請人也可通過公務員事務局網站遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關證書副本(如適用)及工作證明副本，郵寄到下述聯絡地址或電郵至fso_recruitment@createhk.gov.hk。請於證明文件的副本上／電郵內註明網上申請編號。

【香港電台—助理節目主任（中文電台節目／電視及新媒體節目／媒體管理）】

月薪：30,990元起

總薪級表第14點（每月港幣30,990元）至總薪級表第27點（每月港幣57,395元）

截止日期：21/07/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

1.持有香港的大學所頒發學位

2.持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），或具同等學歷；兼具兩年相關工作經驗

3.持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），兼具四年相關工作經驗

4.在香港中學文憑考試五科（包括中文英文科）考獲第3級或同等或具同等學歷，兼具五年相關工作經驗

5.在香港中學文憑考試五科考獲第2級或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或具同等學歷兼具六年相關工作經驗[參閱註(1)]；及

6.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

(i)中文電台節目

1.製作中文電台／公共事務／多媒體節目和編排項目計劃

2.擔任節目主持、資料搜集員、撰稿員

3.執行製作和後期製作職務

(ii) 電視及新媒體節目

1.製作電視及多媒體節目包括籌組項目計劃及推廣工作

2.擔任節目主持、資料搜集員、撰稿員

3.執行製作和後期製作職務，例如製作節目字幕，監督劇本翻譯及配音

(iii) 助理節目主任（媒體管理）

1.協助處理與機構事務、節目製作、媒體運作、新媒體及電視頻道管理相關的資源分配及協調工作，包括採購管理、人力資源管理、廣播系統管理、物業管理、辦公室翻新和維修

2.協助合約管理、內容政策、節目播放權、廣播標準、版權事宜的工作

3.協助處理機構／節目的宣傳和市場推廣項目，包括公共關係和處理投訴的工作及多媒體管理與製作

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得實職底薪總額的15%。當受聘人完成三年的合約條款後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格G.F. 340 (Rev.3/2013)可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局的互聯網站或香港電台的互聯網站下載

2.申請人須於截止日期或之前用以下其中一種方法提交申請：

(a)以親身或郵寄方式把申請表格送達本廣告訂明的聯絡地址[信封面須註明「申請助理節目主任（中文電台節目／電視及新媒體節目／媒體管理）職位」。信封上的郵戳日期會被視為申請日期。

(b)透過公務員事務局互聯網站作網上申請

3.在網上遞交申請的人士，須於2023年7月28日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄至九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)。請在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號

【香港警務處—交通督導員】

月薪：$19,265元起

總薪級表第6點(每月19,265元)至總薪級表第12點(每月27,825元)

截止日期：20/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.完成中三學業，或具同等學歷

2.具備相當於中三程度的中英文語文能力

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.執行交通法例中有關停放車輛的規定，包括發出違例停放車輛定額罰款通知書

2.履行《道路交通條例》委予的職責，包括管制和規管交通及執行其他相關職務

3.執行《汽車引擎空轉(定額罰款)條例》委予的職務

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F. 340 (Rev. 3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請人須在申請表格上詳細列明其學歷、技能及工作經驗

已填妥的申請表格，連同

(a)學歷資格的證書和修業成績表副本

(b)工作經驗的證明文件副本，須於以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 作網上申請，在網上遞交申請的人士，須把所需的證明文件副本郵寄至香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號

【路政署—二級監工（土木工程）】

月薪：$23,295元起

總薪級表第9點(每月23,295元)至總薪級表第12點(每月27,825元)

截止日期：21/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.持有香港其中一間理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的土木工程學證書，或具備同等學歷

2.已完成一項認可的土木工程技術員學徒訓練

3.具備最少五年擔任土木工程熟練工人的經驗

4.符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績

5.具備相等於中學三年級程度或以上的中國語文能力

6.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.進行實地視察和監督工程，擬備工程報告和成本預算，並備存記錄

2.進行實地測試，並監督各類儀器和設備的操作

3.協助制定和推行保養工程計劃

4.督導初級人員，並管理物料

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.已填妥的申請書，連同

a）學歷資格的證書和修業成績表副本

b）技術資格的證書

c）相關工作經驗的證明文件副本

在截止申請日期或之前經郵寄到九龍何文田忠孝街88號何文田政府合署5樓路政署招聘及編制組，信封上清楚註明「申請二級監工（土木工程）職位」。信封上的郵戳日期將視為遞交申請的日期

4.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

5.申請人如透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，所需文件需郵寄或電郵至hqane@hyd.gov.hk。請在信封面或電郵內及各證明文件的每一頁副本上註明網上申請編號。

【土木工程拓展署—測量主任(工程)】

月薪：23,295元起

總薪級表第9點(每月23,295元)至總薪級表第22點(每月45,670元)

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院頒發的測繪及地理資訊學高級文憑，或土地測量及製圖學文憑/高級證書

2.在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.執行工程測量職務包括實地測量，計算數據和繪圖

2.使用先進的電子儀器和廣泛地應用電腦，以製作優質的工程測量產品

3.協助訓練初級人員，可能會派往其他政府部門，並可能須於建築地盤、斜坡、高空、交通繁忙的道路、陡峭和偏遠的地方工作或登上測量船工作，

4.在惡劣天氣和海浪洶湧的情況下執行職務。

5.獲取錄的申請人亦可能須於崎嶇的地勢攜帶重型測量設備，以及輪班當值或不定時工作，並執行緊急測量職務。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.填妥申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，並於截止申請日期或之前將其郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站載。請在信封面上註明「申請測量主任(工程)職位」。

2.於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

3.申請人須於2023年7月21日或以前把學歷資格的證書和修業成績表副本，郵遞或電郵(電郵地址：appt3@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組

4.於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號

【土木工程拓展署—見習測量主任(工程)】

月薪：15,310元起

見習職級薪級表第4點(每月15,310元)至見習職級薪級表第6點(每月17,370元)

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院頒發的土地測量及製圖學證書

2.在香港中學文憑考試數學科的必修部份或延伸部份考獲第3級或以上成績，以及其他四科包括物理科考獲第2級或以上成績，或在香港中學會考的數學科考獲C級或以上的成績，以及在其他四科包括物理科考獲E級或以上的成績

3.在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，

4.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.接受為期三年的訓練，進行實地測量、地形測量，計算數據和繪圖，使用先進的電子儀器和廣泛地應用電腦，以及執行不同種類的工程測量職務

2.獲取錄的申請人可能會派往其他政府部門，並可能須於建築地盤、斜坡、高空、交通繁忙的道路、陡峭和偏遠的地方工作或登上測量船工作

3.在惡劣天氣和海浪洶湧的情況下執行職務

4.獲取錄的申請人亦可能須於崎嶇的地勢攜帶重型測量設備，以及輪班當值或不定時工作，並執行緊急測量職務。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.填妥申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，並於截止申請日期或之前將其郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.請在信封面上註明「申請見習測量主任(工程)職位」

3.於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

4.申請人須於2023年7月21日或以前把學歷資格的證書和修業成績表副本(郵遞或電郵(電郵地址：appt3@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組。

【公司註冊處—二級公司註冊主任】

月薪：24,670元起

總薪級表第10點﹙月薪港幣24,670元﹚至總薪級表第27點﹙月薪港幣57,395元﹚

截止日期：13/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第3級或或具同等學歷，或

2.在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級

3.香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

4.能以中文和英文溝通

5.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.負責公司註冊處各組別的運作(包括處理註冊個案及牌照申請)

2.審閱並登記按照《公司條例》和由公司註冊處處長所施行的其他法例交付的各類文件

3.解答查詢及處理投訴，提供查閱及索取公司資料的服務

4.執行《公司條例》和由公司註冊處處長所施行的其他法例的條文，包括進行實地巡查、會面及提出檢控

5.為管理資訊科技系統和參與資訊系統發展計劃提供支援，包括負責進行用戶驗收測試及管理所屬組別的文書及輔助人員

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)]) 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請人須於2023年7月13日或以前將已填妥的申請表格，以親身遞交或郵寄送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座15樓公司註冊處人力資源組。信封面須清楚註明「申請二級公司註冊主任職位」及回郵地址。信封上的郵戳日期將視為遞交申請表格的日期

3.申請人亦可透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請

4.有關申請人如在網上遞交申請，須於截止申請日期後的一星期內把所需的非本地學歷証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號

【司法機構—合約司法機構事務助理】

月薪：$15,950元

截止日期：21/07/2023 17:00:00

+ 2

入職要求：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等成績，包括中國語文科和英國語文科

2.在香港中學會考五科考獲第2級或具同等學歷

3.中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字

職責：

1.法庭支援及法院辦事處服務

2. 一般辨公室支援服務

3.人事

4.財務及會計

5.顧客服務

6.圖書館服務

7.資訊科技支援服務

聘用條款：

獲聘用的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘者須全職工作，每周44小時（包括用膳時間）

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組。請在信封面註明「申請合約司法機構事務助理職位」

3.申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請

4.申請人如希望親身遞交申請表格，請於辦公時間（星期一至四：上午九時至下午一時及下午二時至下午六時；星期五：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時）內到達聯絡地址

【地政總署—地政主任】

月薪：港幣29,500元起

總薪級表第13點(每月港幣29,500元)至總薪級表第33點(每月港幣75,620元)

截止日期：17/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.在香港中學文憑考試考獲五科「第3級」或以上成績或具備同等學歷

3.成熟沉着、善於應變、富有創意、可靠穩重、具感染力及處事圓滑

3.品格正直、擁有管理和溝通技巧、具備待人接物的工作經驗，能夠獨立處事

4.喜歡戶外工作

5.持有有效駕駛執照

6.在香港中學文憑考試或香港中學會考，中國語文科和英國語文科，考獲「第2級」

7.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.處理與新界土地管理工作有關的各種事宜

2.在接受初步培訓後，負責在分區轄下組別執行土地管理工作，包括實地視察、與涉及交易及糾紛的相關各方會面，或負責其他方面的土地工作

3.在颱風吹襲及其他自然災害發生時執行緊急及隨時候召職務

聘用條款：

取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年,通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可於公務員事務局互聯網站下載。

2.已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請地政主任職位」

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

【香港電台—助理編導】

月薪：港幣23,295元

截止日期：12/07/2023 18:00:00

+ 2

入職要求：

1.持有香港的大學所頒發學位，以主修新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科為佳

2.持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，

3.具有兩年從事電視、電台或新媒體節目製作或拍攝的相關工作經驗

4.在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績

職責：

1.製作電台／電視／多媒體節目和編排項目計劃及宣傳

2.負責資料搜集、撰稿、項目統籌、聲音及視像製作工作

3.編定製作和後期製作的細節

聘用條款：受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F. 340 (3/2013 修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁或香港電台網頁下載

2.親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道30號香港電台創意組，信封面須註明申請的職位名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局網頁作網上申請

【勞工及福利局—顧問（人力資源推算）】

月薪：183,850元

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 3

入職要求：

1.持有本港大學頒授的學士或深造學位，主修經濟、數學、統計學、數據分析、會計、精算或其他相關學科更佳

2.具備最少10年在具規模的諮詢公司或商業機構或公營機構工作的相關經驗，其中最少3年擔任高級管理職位

3.在使用統計模型和專門技能處理和分析數據方面具備豐富知識，可進行有意義的推論和觀察

4.具備策略思維，熟悉處理來自私營機構及政府的人力和相關的經濟數據和統計數字

5.具備卓越的領導才能和敏銳的觸覺，了解各業界的運作和人力趨勢

6.中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

職責：

1.按指定的時間和議定的方法，規劃及進行有關推算

2.與政府經濟顧問、政府統計處及其他政策局和部門連繫及磋商，蒐集及整合相關的政府數據和統計數字及其他開放源碼數據

3.督導及監督外聘顧問，確保有關推算所涵蓋與各界別持份者進行的諮詢，以及諮詢的報告和分析，均按規定的標準進行和完成

4.擬備有關推算的進度報告和最後報告，並向持份者提交報告

5.按要求就其他勞工、福利及人力課題進行研究和分析

聘用條款：

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期3年或直至2026年10月26日爲止（以較早日期為準）。續約與否由政府酌情決定

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.須以書面形式遞交已填妥的申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）

該表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載

2.一封詳細列明申請人為何認為自己適合本職位的申請信以及詳細履歷表，並提供學歷證明書以及先前受僱工作記錄的副本。有關申請文件須於截止申請日期或之前（以郵戳所示日期為準）送交至香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心6樓610室KOS International Limited；或以電郵方式發送至KOStalentengage@kos-intl.com

3. 申請人須於信封面（以郵寄方式）或於電郵標題清楚註明「申請顧問（人力資源推算）職位」

【衞生署—注射員】

月薪：14,965元起

總薪級表第2點(每月14,965元)至總薪級表第13點(每月29,500元)

截止日期：13/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.具備可接受但一般不獲香港護士管理局或香港助產士管理局認可的護理或助產士資格

2.具備相當於中三程度的中、英文語文能力，及能操流利粵語及簡單英語

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.在指引和督導下，執行防疫注射、注射及用藥的工作

2.為各項免疫注射／用藥計劃提供支援，例如更新及查核服務對象的注射紀錄

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

4.申請人須於申請書內詳列與入職條件有關的學歷、護理科或助產科資格及相關工作經驗

5.持有非本地學歷的人士，須連同填妥的申請書提交修業成績表或其他証明文件副本