內地男坐港鐵被罰$1,000感冤枉　香港街頭做一事報復!網民:小學雞

在香港生活有著不少的規則，有些連港人都不一定知道，更別說來港旅遊的內地觀光客，如果意外犯下禁忌遭到罰款難免感到難過。近日一名內地男子稱自己在6月30日時乘搭香港東鐵時，因為誤入頭等艙被港鐵罰款$1,000，不過他就以一個原因大感冤枉，事後更在香港街頭偷偷報復，再被網民批評他行為幼稚。



小紅書截圖

內地男在小紅書發帖，指自己在6月30日從香港九龍塘坐地鐵去深圳，因為趕時間上車的關係，隨著人群跑了上車。但這刻他才驚覺登上了地鐵的頭等艙，不過他心想「都這麼多人都進來了，而且車都開走了，那我也就進來吧」，還想著「反正不是坐著就不會有問題，想著頭等艙有位置才收費吧」。

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然而在列車行駛到一半，地鐵工作人員登車查票，他還想著「我是站著，又不是坐著，應該是查那種沒有買票的」。結果不好的事情說來就來，事主被港鐵職員要求拍卡檢查，當下機器即時發出長長的「滴」聲音，顯示為紅色，即沒有事先在頭等艙的機器上拍卡登記，也就是「越等乘車」。到達下一站後，事主被職員叫住，稱「幾個人圍著我轉，教育了一頓，上頭等艙之前要拍卡，沒拍要收附加費$1,000」。

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頓時事主即感到心灰意冷和氣湧而上，直言「我又不是故意的，還是克制住了，沒有發洩，最後登記了地址和電話，然後要求14天之內帶現金去任意地鐵交罰款。工作人員說可以申述退款，因為我是第一次」，也帶著了沉重的心情回到深圳。雖然心感不值自覺十分冤枉，但他後來也回到了香港繳交了$1,000付款，還提出了退款申訴，提醒大家不要「以身試法」挑戰香港法治，在香港要守規矩。

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不過就是因為樓主自覺冤枉，和這一句提醒別人「切勿以身試法」，引來大批香港和內地網民責備，批評他「不是在香港需要守規矩，是在哪裡都要守規矩，你能打出以身試法，就說明你知道，只是內心有僥倖心理」、「笑死，自己嘅地方無法無天以為全世界同佢一樣」、「付了普艙的錢認為可去頭等艙站著？這是什麼邏輯？飛機上，經濟艙旅客連去頭等艙的廁所都不可以呢」、「以你這樣的邏輯，坐霸王頭等的人每次見到查票員就馬上站起來，就不需要付罰款？」、「你犯錯還委屈上了？」、「逃票還這麼義正辭嚴，第一次見」。

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事主在接收到大量網民的批評後再度心有不甘，先是將小紅書的ID更改為「我被網暴（網絡暴力）了」，再貼出自己在香港某處街頭捕捉香港人違法闖紅燈的照片，直指「港人衝紅燈抓個現行」「允許香港人闖紅燈？就不允許誤入頭等座？」「為啥就我無意誤入頭等艙被你們一群港can（港燦）說被罵！你們操一口流利廣東話的香港人衝紅燈衝出技巧了？」「信不信我隨便找個路口，就找能每個10分鐘更新你們港人衝紅燈照片」以反批港人雙重標準寬己嚴人。也提到了自己在深圳曾遇過無禮的港人，怒轟「這裡是深圳，深圳一個以普通話為主的城市！你在傲嬌什麼？你在不爽什麼？不要用你那高人一等的態度來對人，真沒教養！」。

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誰料帖子在發布後樓主再度引來更大反彈，網民怒轟他「自己做錯事情，就找別人的錯處，這樣就抵消自己的問題了，沒有錯了？」、「錯了就是錯了，香港人坐頭等不付錢會被說，過馬路被罰錢也是活該，你有什麼誤解？」、「大學咁教你架，你似跌返落地都要拿返渣沙，小學生咁，自己做錯又唔抵得人哋話你，又要攞另一件事來駁嘴」、「他闖紅燈被抓也是跟你一樣的結果！」、「衝燈會有人捉，你入頭等都會比人捉，有咩衝突，做錯咗自然要負責」、「你最後個句好認同呀，所以大陸人去香港以後廣廣東話喇，唔好再態度高人一等，真沒教養哦」，還勸他面前自己的錯誤不要再犯，有錯就認而非埋怨為何被譴責 ，甚至反批他人雙標，否則只是幼稚的表現。

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原帖：小紅書