大排檔都搞放題！每人$288起可叫過百款餸　網民：食到佢破產

大排檔有放題你又會唔會去光顧？近日網上流傳佐敦一間大排檔推出限時90分鐘任食小菜，分了三個價位供顧客選擇，最低$288一位。事件一出即引起大批網民留言，「食得大排檔都係吹水為主，90分鐘點夠啊」、「一圍枱用咁既價錢可以叫三四十碟菜。」



《唐伯虎點秋香》劇照

近日有位網友以「原來依家癲到大排檔都有放題」為題，在連登討論區發文表示覺得「唔抵食」。光顧大排檔除了菜品有穫氣之外，也可以與親朋好友共聚一堂聊天、「啤啤佢」，而大排檔放題限時90分鐘，不僅聊天聊得意猶未盡，自己和親朋好友點菜也未必需要人均$288，讓PO主直言「我就唔會去食」。

這間大排檔是位於佐敦官涌街市熟食中心的新肥泉海鮮大排檔，逢星期五至日、公眾假期及前夕每位另加$100。放題分3個價位，最平$288位可任食多款小炒、砂鍋煲仔菜等。而第二個價位$388還包任食火鍋和麻辣水煮菜，而最貴的$488可任選菜單的所有菜品，可點40多款海鮮小菜。

其中還有7點溫馨提示引起網民熱議，雖然即叫即整可以品嚐到新鮮滾熱辣的菜品，但也有網民質疑至少需要20分鐘，而放題限時90分鐘，根本吃不了多少，其中「海鮮因天氣時節暫停供應，恕不通知」被炮轟「老細隨時都可以話天氣唔好，暫停供應」。網民一面倒對菜單及價目表並不買單，「五六個人叫小菜、啤酒，人均都不用$200，放咩題」、「90分鐘趕過打仗」、「假期仲要加$100」、「未聽過放題要食完先可以叫」、「最好每人入去放低500，坐一個鐘先嚟一碟炒飯，食唔矖唔準叫，90分鐘夠鐘趕人」。

《開罐Opener》記者曾致電新肥泉詢問，大排檔放題由七月五日的晚市開始，之前一直以單點形式售賣，店員表示「生意一直都好好」，而實際光顧放題情況就未得知，但不擔心顧客人數和營業額。店員就推介$488套餐，可以一次過試到菜單上所有菜品，推薦椒鹽脆鮮魷、避風塘軟殼蟹、金銀蒜蓉大元貝。至於「抵唔抵食」，大家就自行判斷啦。