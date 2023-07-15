性感女星林采緹蜜蠟脫陰毛致發炎變紅　醫生教正確比堅尼脫毛方法

台灣藝人林采緹日前在節目《醫師好辣》中透露，為了美觀，私密處毛髮一定要全除，第一次接受蜜蠟除毛後因疏於保養，到海邊玩水隔天引發毛囊炎，私密處整片起紅疹延伸到大腿根部，讓她學到教訓。



初期靠每個月固定雷射，毛髮漸漸不再長出來，但難持之以恆，一旦中斷療程又得重新開始；後來她接觸蜜蠟除毛，連根拔起對短時間內想穿比基尼的女生而言相當方便，她卻因未聽美容師叮嚀好好保養、去角質，導致玩水後引起毛囊炎，紅疹狂冒超痛苦，也重新重視對蜜蠟除毛後的保養。

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台灣婦產科名醫陳保仁聽聞後直言，毛髮要整理，就像頭髮一樣，要理成「什麼型」看個人，但他反對不整理，「長髮及腿」恐引發感染。私密處除毛近幾年也掀起熱潮，有分為純手工一根一根拔，但他不贊成，不只疼痛，還會拔到眼睛很累，甚至容易引起發炎。

至於蜜蠟除毛，陳保仁坦言的確可將毛囊、毛根清除乾淨，但「破壞力比較強」，這也是為何除毛後需好好照顧，尤其到海邊玩水，別以為海鹽可殺菌、消炎，事實上感染性很高，一旦感染不只毛囊受害，一整片皮膚都會遭殃。而近20年發展出的雷射除毛，疼痛感逐年減退，但效果不可能永久，若看到廣告宣稱「永久除毛」絕對是假的，不可輕信。

陰毛究竟要不要除？陳保仁站在婦產科醫生立場，建議適當保持修整，不要「披頭蓋面」，陰毛主要是美觀與保溫作用，也能減少性愛時的摩擦；若以兩性角度看來，陰毛是頂漿腺分布最密的區域，會釋放大量費洛蒙，據說能增加對異性吸引力。

陳保仁個人觀點沒那麼贊成「全部剃光」，任何組織都有其存在的價值，第一，陰毛能減少摩擦不適，具有保護功能。可接受比堅尼線除毛，但不要全除，唯獨少數人有重要婚禮等等，偶爾無妨。而除毛後亦需要留意術後照顧，所有的除毛都是一種破壞與傷害，可透過工具安撫，如鎮靜、冰敷、軟膏是必要的。

第二，當皮膚正處於損傷狀態最好不要除毛，即使是無法對到一根根毛囊的雷射，也具有破壞性。若皮膚正處受損狀態，甚至近一周日曬嚴重，都不建議除毛，不僅容易發炎、皮膚還會反黑。

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