啦啦隊「逆天長腿女王」球場邊跳撩人辣舞　影片短短12秒已狂圈粉

富邦勇士啦啦隊（FUBON ANGELS）成員檸檬，擁有逆天的大長腿，前凸後翹的好身材，使她擄獲不少粉絲的心。



早前她在IG大方分享自己球場熱舞的12秒影片，影片在曝光之後，立即吸引7000多人按讚。

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檸檬於近日透過IG分享1段自己熱舞的影片，透過她PO出的畫面可以見到，檸檬留著一頭烏黑長髮，並身穿一身奶茶色的連色裙，再搭配1雙白色高筒羅馬粗跟鞋，接著更是直接在球場邊熱舞，同時也不忘對鏡頭擺出嫵媚的表情及動作。

對此，檸檬也在文中向粉絲喊話「你們喜歡的長腿來了，跟我說你們對長腿的愛有幾分」。

影片也在曝光後，立刻吸引大批網友前往按讚及留言，除了有不少網友表示自己被這畫面給驚艷到之外，有許多網友紛紛留言指這個逆天長腿實在是太香了，同時也大讚檸檬凹凸有致的火辣好身材。

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