女星淪小販賣飯糰月入港幣三千　爆雙劈腿醜聞後2年超慘生活揭開

采子2021年被爆出雙劈腿事件後，黯然消失在台灣演藝圈，近日傳出復出樂壇，已在準備新專輯。有傳媒爆料，過去這段期間她曾在菜市場賣飯糰、到偏鄉當診所護士，賺取微薄生活費。



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采子過去傳出雙劈腿事件後形象重創，隨即出面開直播向外界道歉，也宣布退出《全明星運動會》第二季，黯然遠離台灣演藝圈。據《鏡週刊》報導，采子後來回到高雄老家，並在菜市場賣飯糰，時薪200元（台幣、下同），一個月約賺1萬2千元（約港幣3000元）。

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護理系畢業的采子因有護理師執照，透過友人介紹在鄉下診所當護士幫年長者打疫苗。此外，她也回到學校進修，但因近來有回演藝圈的打算，選擇先休學兩年，專心衝刺演藝圈，月底7月23日她將在台北舉辦生日音樂會。

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