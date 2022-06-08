「真人版蛇姬」林采緹性感裝登山誤犯行山禁忌　一個位絕對不能踩

有著「真人版蛇姬」之稱的台灣女星林采緹，擁有完美的身材曲線，近日在個人IG上，貼出一系列爬山照，但除了驚人的身材曲線外，卻不慎誤觸了「行山禁忌」，遭網友熱心提醒後，她本人也親回：「謝謝提醒～下次知道了。」



林采緹在台灣油羅山打卡，曬出一系列行山辣照，她也分享自己的登山過程：「有別於前幾次都是走階梯或是平整的坡道，這次真的有登山的感覺，有好幾段都是陡坡直上，才知道真的要有登山杖」。另外，林采緹也表示，登頂到三角點的過程，體力上都覺得還行沒什麼問題，但沒想到真正累人是下山的時候。

【圖輯】點圖放大看更多林采緹著性感裝行山相👇👇👇

+ 9

林采緹指出，因為腿已經有點小軟，加上陡峭的斜坡很多落葉也容易滑，自己一個沒踩穩，腳力hold不住就直接滑倒，讓她直說：「下山我大概滑倒了5次左右，加上太陡的地方我內心會恐懼害怕，所以下山時真的很慢，聽說這已經是難度很低的山～只能說我還是個新手小弱弱，希望之後會越來越進步慢慢克服下山的恐懼。」

【圖輯】點圖放大看更多「真人版蛇姬」林采緹IG性感照👇👇👇

+ 26

但有眼利的網友發現，林采緹踩在三角點上，熱心提醒「大部分爬山的人會覺得三角點是不可以踩或坐的，因為這樣做是對山不尊重」、「爬山請要懂基本禮儀，不能腳踩三角點，這是很犯忌諱的」，而她本人也趕緊回應：「謝謝提醒～下次知道了。」

延伸閱讀：

丟丟妹注意了！天后闆妹「年收6億」送名車 小S也驚呆

【本文獲「TVBS」授權轉載。】