DSE放榜2023｜畢業生醫護出路 護理文憑6分有得讀!即睇4大專課程

DSE放榜日（7月19日）即將到臨，學生除了會擔心DSE成績，更要擔憂未來出路的去向。假若兒時夢想是成為醫生救人，但又沒有能力考上神科的同學仔不用擔心！《開罐》為大家搜羅了幾個醫護界認證的課程，想達成理想都不止一條直路！



《白色強人》劇照

【1】醫管局 - 護理專業文憑

醫院管理局與明愛專上學院合辦的4年制「護理專業文憑」課程，內容在於培養學生成為護士，應用護理原則。畢業後更有資格成為香港護士管理局（NCHK）普通科註冊護士。課程的最低入學要求為DSE最少5科成績，中文及英文達3級或以上，數學及通識達2級或以上，而選修科目則最少一門達2級以上。課程學費大約每年港幣29,980至35,920元。

申請時間：2023年6月5日至7月21日

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【2】香港中文大學專業進修學院 - 社區護理文憑

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）今年新推出的1年全日制「社區護理文憑」課程，內容有護理院舍長者的專業訓練、模擬訓練和實習機會，幫助學生投身護理界。畢業後學生更可選擇升讀高級文憑或註冊成為安老院保健員。課程的最低入學要求為DSE最少5科最佳成績共6分，包括中文及英文均達1級。課程學費大約每年港幣66,600元。

申請時間：2023年7月19日至28日

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【3】香港專上學院 - 健康學副學士

香港理工大學轄下的香港專上學院（PolyU HKCC）提供2年制的「健康學副學士」課程，課程全面培訓健康學的基礎知識，學生亦有機會參與護理相關的實習。畢業後可選擇繼續升讀學士學位課程或投身醫學界，例如：救護員、實驗室助理、手術室助理等。課程的最低入學要求為DSE最少5科成績達2級或以上，包括中、英文主修科目。課程學費大約每年港幣69,090至74,628元。

申請時間：即日至2023年7月19日（放榜日）

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【4】香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 - 應用健康及康復護理高級文憑

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院（HPSHCC）提供2年制的「應用健康及康復護理高級文憑」課程，內容是保健和復康知識，以及護理、職業治療和物理治療三大範疇，亦提供3星期的實習工作。畢業後可選擇繼續升學或投身醫護界，例如：職業治療助理、物理治療助理等。 課程的最低入學要求為DSE最少5科成績達2級或以上，包括中、英文主修科目。課程學費大約每年港幣59,000元。

申請時間：2023年7月19日至21日