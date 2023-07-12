移英港男呻求醫要廣東話翻譯難過登天！怨港人寧Google不團結爭取

近年，不少香港人移民到外國生活，除了要適應當地文化，在當地尋找穩定工作、有能力與人日常溝通等，都是考慮因素之一。近日，就有一位移英港人在社交平台分享，英國的廣東話翻譯員供應少，他指港人對免費廣東話翻譯服務的認知不高，令英國政府未有在這方面為港人分配社會資源。



Facebook 截圖

近日，一位移英港人在Facebook「英國香港人生活交流區」群組分享他在英國的生活，他認為在英國生活的港人不夠團結「就算是幾十年前嚟英國的港人華人一樣自掃門前雪」，令一眾移英港人未能享盡英國予港人的福利。他指，在印藉巴藉的同事口中得知「佢哋平時睇醫生去任何地方，有理冇理都會問政府拎免費嘅翻譯員服務，因為佢哋知道政府係睇到呢啲翻譯服務嘅需求」英國政府則會聘請很多印藉巴藉的翻譯員，以此都為不少印藉巴藉的人增加了在當地的就業機會。

《魷魚遊戲》劇照

但身為移英港人的他表示，每次要求翻譯服務都被人諸多藉口，好不容易搵到有翻譯服務陪睇醫生，翻譯員則表示「政府根本就冇撥錢比廣東話翻譯，我哋港人想要個廣東翻譯都難過登天」。他直言若非港人同事告知，他自己都不知道有免費翻譯服務提供予港人，甚至去哪裡都可以要求翻譯服務，不論是真人面對面或電話聯繫都可以。他分享「而家每次去照X光又好，做物理治療都好，甚至睇牙都有翻譯陪住，覺得都幾好、好專業」。

《機智醫生生活》劇照

但即使可以方便在英國孤身一人，又聽不明白當地母語的港人，依然未有足夠的資源提供給港人。他亦提到「只可惜好多香港人寧願自己估估下google，都唔願意幫手去要求翻譯服務」他指香港人在英國不會團結，一同為移英港人爭取工作機會。故而未能看見港人對翻譯員的需求，故而英國政府都沒有為港人在這方面增加社會資源和工作機會。

《合約男女》劇照

網民對此反應兩極，有網民留言：「我明白有人有需要嘅，但係我諗學好啲英文會快過佢請人」、「其實比著英文幾好，去到醫學詞彙我都會想有廣東話翻譯，確保真係明同清楚講乜」、「你問醫生佢應該好樂意慢慢解釋你知，google翻譯隨時好過真人」。

根據資料，英國政府為了保障不同國家語言的病人看病，國民保健署（NHS）為大眾提供免費翻譯服務。有需要人士只需於預約時，要求雙語翻譯服務，署方便會安排翻譯人員陪同病人見醫生。