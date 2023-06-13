移英港人每晚圍爐開Party極擾民！嘈到英國鄰居大鬧：中國人很..

香港因為寸金尺土，雖然很多人都想邀請三五好友回家開Party，但無奈不是每個人家中都有適合的環境，因此開Party也通常會租間Party room，多嘈吵也不怕影響別人。不過近日一位移英港人就投訴剛搬入隔離屋的香港人，經常開Party玩至深夜相當擾民，屢勸不改的情況直讓當地居民感到非常頭痛！



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移英港人網民在Fcaebook群組「英國香港人生活交流區」上發文，稱自己的香港人鄰居自從搬入後，幾乎每星期都大開Party高聲唱卡啦OK，無論是平日還是假日，也都起碼會玩到11、12點。問題現時已經持續了一段時間，雖然已經溝通過但對方毫無改善。事主表示「有次差不多半夜1點聽到有人大叫跑樓梯比佢地嘈醒咗，之後我同佢業主投訴」，在投訴過後他們便去了「隔離的隔離」開Party，同樣是香港人的單位，但最後被當地居民投訴，後來又回到事主的隔離單位繼續開P，然後舉辦派對的頻率比以前更頻密。

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《愛回家》劇照

事主稱現時隔離的香港人已經沒有再高聲唱卡啦OK，10點半打後也會自覺小聲一點點，但是「次次十幾人過來，班細路喺花園玩又大叫」，無論事主如何將飯廳的電視較大聲，也都會聽到隔壁傳來的噪音。再者事主稱「加上我地花園之間幅牆好矮，一行出花園就見到成村人响度，我諗無人會中意咁樣」。然而附近的居民很多都是居住了很多年，對於有新人搬入，其實一舉一動都有留意著，當然也有留意到附近搬入了經常開Party的香港人，亦不滿「呢個本身好寧靜既小社區變成咁」，雖然又未去到要投訴的程度，但是當地人就無奈地大呻「我地呢d Chinese好嘈」。

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《與神同行2》劇照

事主希望藉帖文提醒可能存在於群組的「那一群香港人」，「希望你地睇到呢個post可以收斂一下，你地已經成功將”香港人好客之道呢個美譽”响呢條街發揚光大，每次開P都有人討論」。香港網民看帖也為樓主感到不值，怒批那些移英港人「咁樣真係好仆X，影衰香港人，投訴到班仆X收聲為止」、「去到人哋地方不顧別人感受，只顧自己享樂建築在別人痛苦上」、「其實香港人都真係幾嘈，去超市或在街上都講野大大聲，當然唔係全部咁樣但大部份係咁，所以都唔想揀咁多香港人既地方住」、「戥樓主辛苦同可憐，被哩啲仆X連累，仲要整臭香港人個朵」。更建議樓主想重獲清淨的話，可以「直接報council」處理，不要放過任何自私友。

原帖：Facebook@「英國香港人生活交流區」

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