內地網民小紅書瘋傳香港當跳板 目標移民加拿大！港人嘆:好快玩爛

加拿大7月11日宣布擴大香港人「救生艇計劃」修正細節，取消Stream B的學歷限制，只要成功在加拿大工作滿一年即可申請永居身份，由8月15日起生效。消息發布後，對計劃感到興趣的不止香港人，網民發現在小紅書上出現大量「把香港當跳板」，最終目標是移民加拿大的帖文，更詳細地教導大家如何執行，甚至推出收費代辦計劃，效率之高令香港人相當感嘆，直指內地網民是「拎著數專家」，更擔心加拿大救生艇計劃好快玩爛！



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加拿大7月11日宣布擴大香港人「救生艇計劃」細節，經救生艇Stream B申請永居的香港人，毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制。是次放寬救生艇計劃不但符合OWP（開放式工作簽證）資格的人受惠，持工作假期（Working Holiday）簽證或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿一年即可透過Stream B申請永居身份，可說是搶人才搶得非常進取。

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然而除了港人對計劃感到興趣之外，內地網民同樣也覺得「加拿大永居身份」相當吸引。小紅書上開始有內地網民發帖，標題大多方向為「加拿大開始狂搶香港人」、「原來移居海外黃金跳板是香港身份」、「拿香港身份輕鬆移居英美加」、「有了香港身份，拿加拿大永居So easy！」、「這一套方法快替新港人收好！」、「香港身份的用處，直接躺拿加拿大永居」等等。內容上大多都是教路有興趣的內地網民，或者「新香港人」，如何以最簡單、直接、便宜的方法獲得加拿大的永居身份，帖文下也有不少人留言大感興趣，進一步詢問移民加拿大的方法。

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對於香港身份變成移民加拿大的「跳板」，香港網民留下了無限感嘆，表示「好快又被濫用玩爛，好似香港啲福利...」、「對於攞著數嚟講，香港人都唔夠佢哋勁」、「香港身份證一直係有能力的大陸人移民外國的跳板」、「優才計劃注定失敗」。也有網民認為不必過於擔心影響港人移居加拿大的權益，稱外國推出救生艇計劃就自然有預想過類似的情況發生，獲得加拿大永居後仍需2年時間才可申請入籍，當局自然有辦法去審查申請人的資料。

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