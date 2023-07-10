內地女遊港被普通話同胞插隊　全身名牌講一句超無恥！事主感羞家

不少內地旅客來港旅遊，體驗香港的本地文化和特色美食，也會將旅遊行程、感受分享在社交媒體如小紅書上，供別人參考。一位內地女網民最近在小紅書上分享遊港經歷，她稱當天在人氣餐廳排隊時遭到內地同胞插隊，對方更語出驚人地說了一句超厚臉皮的話，令事主大感羞愧！



小紅書圖片

內地女網民在小紅書發帖，標題為「文明旅行的重要性」，第一句就表明自己是一名大陸人，深愛著自己的國家，但是當外出旅遊時看到自己同胞的不文明行為，也會感到很羞愧。她稱當天的下午前往了熱門人龍餐廳「華姐清湯腩」，在門口大約排了10米長的隊伍。

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她表示排隊的時候正下著小雨，也沒有遮陽棚擋雨，不過人們仍然井然有序地排隊等候。然而排她正前方的一對男女突然間不見了，事主以為他們已經離開，在半小時後事主也終於排到餐廳的門口。但在這時早前消失的一對男女卻「很自然的插（隊）進來」，站在了事主與其男友的前方。由於事主已經忘記了該對男女曾經排在自己的面前，於是使用英語向對方說「隊尾在後面」。結果那一位渾身名牌的男子用普通話回答她：「我們之前站你們前面的你不記得了嗎？我們去避雨了現在回來了」，事主稱對方的口音「很明顯是我的同胞口音」。

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事主無奈地回應「不記得了」，插隊內地男再回「這就是我的位置」，他同行的女伴小聲的對男子說「當時我們應該留一個人站在隊里或者跟後面人說一下的」。但內地男子就再度大聲回應「在國內我從不排隊的」，相當厚臉皮，而事主的後方卻還有一堆人站在雨中排隊。這時事主的新加坡男友詢問她「大陸是這麼排隊的嗎？」她只好回答「那必須不是啊，全世界都沒有這麼排隊的好嗎」。事後她在帖文中稱「很多Post說香港不待見大陸遊客，的確有本地人眼界狹窄，但是吐槽的同時也可以想想細節，也許真的是我們一些行為沒有照顧到他人感受了」，也算是為香港人輕輕平反一下。

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帖文吸引不少網民留言討論，稱「終於有人說人話了，很多時候都說被歧視，其實根本很多是個人質素問題令人討厭」、「在國內他從不排隊？ ？丟人就算了，還要扯國內，真的把沒質素當光榮，這些人咋想的」、「就他們嬌貴需要躲雨」、「不止香港，現在到處旅遊都是，專門挑不好的地方發來小紅書，還要說當地人不友好」、「真實。然後這些插隊的人反手再發個帖子說香港歧視」，也叫事主切勿容許插隊行為，只要大膽開聲職員們都會願意幫忙。

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