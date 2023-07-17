港女交抄牌罰款驚見牛肉乾「被加工」！網民轟賤格+犯法:偽造文書

相信駕駛人士們少不免都會遇上被抄牌的情況，只要乖乖繳交定額罰款通知書，其實即可解責通知書上的法律責任，但如果因一時貪念而招致更嚴重的法律責任，又值得嗎？昨日（16日）一名港女在繳交抄牌罰款時，發現其定額罰款通知書被動過手腳，網民更直指肇事者已犯上刑事罪行！



《逃學威龍》劇照

港女在Facebook群組「全港違例抄牌提示區」上發帖，指自己是電單車的駕駛者，早前在6月28日因為被抄牌而收到了一張定額罰款通知書，將在本月28日到期。但因為自己一直忘記而遲遲未交，牛肉乾一直就放在口袋之中，直到昨日（16日）因為打算繳交罰款，卻有了意外的發現。

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Facebook群組「全港違例抄牌提示區」

她在拿出該張違反交通條例的定額罰款通知書後，發現紙上的18位電子繳款號碼上，竟然被貼上了另一張經剪裁的18位號碼，與本來的18位號碼完全不一樣，疑受到他人「加工再嫁禍」。港女稱因為對方加工得十分漂亮，本來未有察覺，不過因為一直擺在自己口袋內，導致「彈邊」始揭發事件，直言「爭少少交咗」、「車牌係我自己架車」、「我依家可以點做」、「有冇師兄試過呢種情況」、「其實自己都冇唸過會有咁X街既人，做得出咁X街既事～」。

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那些我愛過的人

網民質疑肇事者的行為已屬「偽造文書」，狠批對方「嘩，啲友真係無所不用其極，咁都諗到」、「為咗唔想交罰款，真係好X痴線，建議報警，偽造政府文書，大罪一定要做X佢」、「整呢張野出嚟果條友都幾6uo」、「真心要為民除害呀，個別例子就殺一儆百，最怕佢集團式經營」、「咁你自己嗰張分分鐘過期都唔知嗰下真係大整蠱」、「應該好快捉到人」，事主也稱將會在稍後時間前往警局報案，將會為網民分享後續。

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根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》，涉嫌偽造及使用虛假文書是嚴重罪行，一經定罪，可處監禁14年。

原帖：Facebook群組「全港違例抄牌提示區」