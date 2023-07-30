日本爆紅八色測驗　秒測你自己也不知道的真實性格　揀黃色大把錢

你真的了解自己嗎？《小紅書》就有一個來自日本的「八色心理測驗」，憑直覺挑出一個顏色，就能測出你的真實性格，一起來測測看！



【圖輯】第一眼最喜歡哪一個顏色呢？（點圖放大揭穿你不知道的真實性格👇👇👇）

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選擇1綠色的你

你渴望平靜安穩的生活，也希望能和家人和睦相處，在家能讓你心情穩定，不喜歡見到爭執和衝突，即便是靜靜地待在家什麼都不做，也能很怡然自得。

選擇2黃色的你

你比較在意物質，享受能大把賺錢、大把花錢的感覺，享受購物的快樂，對你而言，累積財富和儲蓄能讓你有安全感。

選擇3橘色的你

你很注重當下的氣氛和感覺，最近因為人際關係和愛情感到困擾，渴望能遇到真命天子，過上理想中的生活，你期待每一天都能新鮮有趣。

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選擇4紅色的你

你對於未來充滿渴望，渴望成功，也期盼自己擁有權力，你有用不完的精力去追求自己的夢想，希望在工作領域讓能發光發熱，受眾人注目。

選擇5玫瑰色的你

你很渴望感情，只要一談起戀愛，就會給予對方滿滿的愛，會想要好好照顧另一半，你希望在他眼裡你是完美，所以你最近開始注重穿著打扮。

選擇6紫色的你

如果可以你會很想要逃離現實，遇到不如意就會想躲進自己的世界裡，你很憑直覺、感覺做事，有時候有點迷信，而這些也是你不安時的依靠或寄託。

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選擇7藍色的你

你喜歡一個人，享受孤單又有點完美傾向，覺得一個人沒什麼不好，不必對別人付出，也不需要被另一半管束，過自己的日子也能很愜意。

選擇8亮藍色的你

你喜歡追求新鮮挑戰，討厭無聊，渴望能突破現狀，開拓新的人生道路，而且你也期許自己有一顆年輕的心，喜歡變化也樂於成長，你每天忙碌卻也快樂。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】