12星座愛情｜自私自利定過分理性？吵架時最難溝通的星座男排名

這些星座男，吵架時候嘴巴跟抹了砒霜似的，有毒吧！



水瓶男

和水瓶男溝通需要一款翻譯軟件，因為他的腦迴路實在奇特。

費勁講了半天，發現兩個人根本沒在討論一件事。更讓人不爽的是，很多時候與其説他理解不到，不如説他根本沒想要理解對方。單純就是只想按自己的喜好來，裝作認真的聽不懂是最高級的糊弄。

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處女男

比起談錢，處女男最傷感情的表現是愛講道理，完全忽略情感的那種，還自以為實事求是、邏輯通順、無懈可擊。

比如，你怪他不上心，把你最喜歡的杯子砸地上了。他立馬舉着杯子説沒有碎，和你論證塑料輕易摔不壞。他的話有什麼錯呢？你無從反駁，吵也吵不贏，只能把氣生生憋回去。

天蠍男

跟天蠍男吵架，道理全佔都不好使。因為他是一個「只要我覺得」的人，凡事以自己的心情作為參考線。

不在自己的舒適區，就一律認為不OK。你越是委屈想替自己辯解，他就越是曲解意圖認為你在羞辱他，用更激烈的情緒來回應。

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摩羯男｜山羊男

和山羊男的問題，不是吵架輸贏，是根本吵不起來。

他妖魔化對方正常的情緒，冠以不理智的標籤，然後保持沉默。這真的讓人很火，你越想連線，他越躲避溝通，用冷暴力挫敗對方。

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