書展2023｜盤點7大女神進軍書展　翻版林明禎濕身火辣引人遐想

今年書展將於7月19日至7月25日於香港會展中心舉行，不少女藝人及KOL都在今年書展推出新書或寫真集，包括「翻版林明禎」Miko Wong、嘉盈等性感女神，連啊冰、黃翠如和前主播梁凱寧都加入戰團！



今年不少女神都趁書展推出新書或寫真集，《開罐Opener》為大家合集7位女神新推出的作品，有興趣人士就入場買啦！

1.「翻版林明禎」Miko Wong

來自馬來西亞、被譽為「翻版林明禎」的大馬女神Miko Wong（黃潔琪）推出第二本個人寫真集《Miko・琪幻日記》。是次寫真集包含30個不同造型，超性感記錄自己由女孩成長為輕熟女生的過程。是次到大馬、台灣及香港三地取景，當中除了水着及內衣照，還有引人遐想的濕身、黑絲及爆乳LOOK，十分吸精！

2.嘉盈首本圖文並茂散文集

YouTuber嘉盈由「MK妹」KOL開始做起，她曾在訪問中表示「我從未利用過我的性感來賺一分一毫」，憑真性情、豪爽獲得不少港人歡迎。今年於書展更推出「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》，以旺角街頭、80年代復古風等為主題，但性感程度就不及她平時IG相，有部份被網民指P圖P到唔同樣。嘉盈表示今次出書感覺很「赤裸」，因為她親筆撰寫了約30,000字剖白內心世界，主題包括愛自己、個人成長等等。

3.「小薯茄」阿冰首次推日系寫真

以「貼地」、強大女友力聞名的「小薯茄」女神阿冰首次推出寫真集《Blue Blue Blue》，是次唯美的Woody作品以北海道取景，其中肉地貼身小背心look最為吸睛。阿冰表示此寫真集記錄了26歲的自己，入面寫的文字是埋藏心底的說話，想藉著這本寫真集同大家分享自己的小宇宙，表示希望讀者看完《Blue Blue Blue》可以感到輕鬆、愉快。

4.歌手施匡翹推新書加CD相集

歌手施匡翹今年首次推出新書加CD相集《Ztory》，大晒傲人的33C豐滿上圍及一對45吋逆天長腿，平時更在社交平台經常以性感造型示人。今次在新書中會親筆撰寫所有書中文字，更以8大造型示人，純真可愛、性感造型樣樣有，希望能夠透過新書令大眾了解真實的自己，分享自己最真實的一面。

5.性感網台主持趙凱明大玩制服誘惑

擁有傲人上圍的28歲模特兒趙凱明（Chilli），曾擔任網台主持及客串電視劇演出，今次於書展推出首本個人寫真集《讓你明白》，除了比堅尼造型，還大晒賭后、啤酒妹等新穎性感造型，大玩制服誘惑。Chilli今次更遠赴台灣、日本取景，她表示在台灣海邊拍攝期間更被偷拍，非常驚險。

6.最索前主播梁凱寧

30歲的前新聞小花梁凱寧（Maggie）樣貌身材兼備，一直得到網民追捧，早前更成功取得言語語言病理理學碩士學位，成為言語治療師。梁凱寧於今年書展推出《三十而立》，講述自己由新聞主播，到成為言語治療師的心路歷程，探索女神內心世界，內容是由平常寫下的內省文章編輯而成的一本小日記。

7.黃翠如12年感人旅遊經歷

41歲黃翠如今年首度推出籌備多年的遊記《在地球上遇上天使》，紀錄對她​一段影響至深的180日旅程。雖然沒有露胸賣性感，不過就賣感性靠文筆取勝，更堅拒老公蕭正楠出手寫序，避免新書娛樂化。她表示​​新書提及的人和事都是畢生的回憶，當中有些人已經離開了。黃翠如感激在各地認識的每一個人，給了無數感動故事，願讀者喜歡這個小作品。