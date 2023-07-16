速遞詐騙案湧現！網民收免費禮物+刮刮樂獎券 收貨誤做一事即中伏

最近騙案犯濫，騙徒手法層出不窮，無論電話騙案、網上情緣騙案、甚至走在路上也有機會遇到詐騙集團，大家都要小心防範，提防騙徒！最近有網民再發帖分享一款新型詐騙，以速遞方式寄送免費禮物和抽獎券，但如果收貨人接到貨物時誤做一件事的話，隨時損失慘重！



《奶酪陷阱》劇照

詐騙的手法層出不窮，原理不外乎利用人的同情心、好奇心和貪婪心理。最近有不少網民在社交媒體上分享，指不約而同地指自己遇到一款「新型詐騙」。網民表示收件人會收到由不知名地址寄出的貨物，並由速遞公司派送，收件人為自己的姓名、地址等。在拆開包裹後，內有一個手機架和一張刮刮樂抽獎券，刮開後會顯示已中獎，引誘你用微信掃瞄二維碼兌獎。

👉內地網民小紅書瘋傳香港當跳板 目標移民加拿大！港人嘆:好快玩爛

+ 2

不少網民都陸續表示有收到這種奇怪的速遞貨件，同樣收到手機架、刮刮樂獎券、水杯、紙巾盒、雨傘之類的小物品，同樣印有二維碼供收貨人掃瞄。網民懷疑大量個人資料已被洩露，詐騙集團就以小本錢、小禮物等「拋魚餌」的方式，引大魚上釣從而騙錢。有網民報稱誤掃二維碼，擔心手機內的個人資料、銀行帳戶等已被盜用，也好奇騙徒誘騙受害人掃碼的真正動機為何。

👉荔枝角連文記冰室大爆MMA！廚師叉頸暴打客人 疑因不滿一句投訴

+ 3

於是有網民懷著好奇心「放蛇」入群一探究竟，他指在掃瞄二維碼後可以加入到一個微信客服，客服會讓你選擇刮刮樂上的禮品，事主的獎券上寫著中獎「當季水果」和「10元紅包」。在一個小時後，美團真的送了兩盒葡萄上門，事主截圖回饋後再得到10元紅包。

👉羅湖口岸疑現拐子佬？專向旅客下手問一句超可疑 網民驚:女仔小心

+ 1

放蛇網民更稱他前前後後總共拿到了50元的紅包，指騙徒是利用小恩小惠的貪婪心理，在博取你的同情心後，開始「進入正題」讓你下載一個App、註冊、開始做任務。而在下載程式後，受害者就正式落入騙徒的圈套，讓被騙者在程式內一直充值金錢再進行收割，最終血本無歸。事主最後一個反手檢舉了群組，讓群組直接被官方封鎖，還表示「本次騙局共騙了騙子紅包50元，葡萄一份，支架一個」，成功反將騙子一軍！

👉西九文化區驚見棺材跌落車！棺蓋彈開疑有餡 網民驚驚:天外飛仙?

小紅書圖片

提醒大家切勿因小而大，被小恩小惠沖昏頭腦，任何不明來歷的短信、電話、郵件、速遞等都一定要核實清楚，最重要的是不要亂掃不知名的二維碼，不要讓騙徒有機可乘！也有網民笑稱手機支架的質量不錯，只要不亂掃碼的話，留下自用也未嘗不可。

原帖：小紅書

👉香港大媽疑爆鎖偷共享單車自用！結局神反轉大快人心 網民嘲抵死