蛇精男神隱8年巨眼尖下巴全消失 真身原來長這樣!網民驚:變回人類

內地網紅「蛇精男」劉梓晨在2015年爆紅，除了經常發表炫富等的出位言論外，最招牌的就是那一張經多次醫美整容的臉孔，再加上過度修圖，如不合比例的巨型眼睛和超尖下巴。然而他在爆紅後卻經歷了長達6年的沉寂，低調地移居美國生活，網民還發現他的近照與以往的形象完全不同，招牌的「臉孔特徵」也消失了，笑指他蛇精不再「終於變回人類」！



微博@刘梓晨Chen

「蛇精男」劉梓晨近年移居美國生活，變得低調也漸漸淡出社交媒體，只有不時貼出生活照，也鮮少以往的臉部特寫照片，當年每張照片必備的尖下巴大眼睛濾鏡也已經不再使用。現時他的照片看起來就只是一名秀氣的男生，還有一點大學生的感覺，他也會貼出未經修圖的照片，自嘲「用前置（鏡頭）對臉拍真的是魔鬼…請原諒我直接發原圖出來嚇你們」。

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除了照片風格不同之外，在他微博貼文的字裡行間，也散發出與以往180度不同的氣息，內容相當正面，比如「人生這短短的三萬天裡，希望你健康和快樂，並好好愛自己」、「時光很匆忙，別錯過落日與夕陽」等，也勸粉絲不要為「容貌焦慮」煩惱，緊記要愛自己、做自己。

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網民對蛇精男的無修圖近照「畫風突變」熱烈討論，紛紛稱讚「看著現在的照片覺得挺好看的，我覺得不錯」、「越來越有男人味，不蛇精了」、「你的審美終於正常了」、「終於變成正常人了，恭喜」、「其實有很多人關心你，不必再扮醜博關注了」、「現在五官正常多了」、「這是同一個人？」。不過也有網民感覺他的狀態不太好，為此他坦言「最近新發的照片很多人說看起來狀態不好是真的，最近最近比較抑鬱，加上又確診新冠又陽了，高燒症狀到去了急診，整個人都快崩潰了，謝謝各位的關心，也不知道說什麼了，你們記得保護好自己」。

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