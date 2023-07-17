地球有古怪｜台灣9大最醜吉祥物「生生不息」似豬仔伸脷交配

台灣每個縣市都有推出具地方特色的吉祥物，主要作為宣傳觀光、營造在地大使形象等任務。不過日前網路上流傳一張全台最醜9大吉祥物合成照，引發關注。



【圖輯】點圖放大看「台灣9大最醜吉祥物」👇👇👇

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Twitter網友轉發一張「全台最醜吉祥物地標」，有9個吉祥物上榜，分別為：1.澎湖「花枝妹」；2.高雄「金蕉王」；3.澎湖「比堅尼小丑魚」；4.台南「虱目魚小子」；5.澎湖「城前鮮蚵」；6.南投「生生不息」；7.雲林「絲瓜小姐」；8.新竹「人面蝴蝶」；9.澎湖「珍珠小童」。

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原PO表示，台灣的吉祥物「真的有種邪門的感覺」，也大讚高雄旗山「金蕉王真帥」。而過去在Dcard上也有人發文分享「台灣最醜吉祥物集合」，直言「台灣人的美感有時令人堪（鼻）憂（酸）」。網友看了留言「澎湖超多鬼東西」、「台灣審美從市容可以看出來」、「有點恐怖的吉祥物」、「台灣特色美感」。

事實上，這些地標不儘成為台灣另類特色，吸引眾多遊客前往拍照打卡，過去美國知名脫口秀《Last Week Tonight》就曾以虱目魚小子以及金蕉王介紹台灣。

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