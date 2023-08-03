內地網民怒呻港人按摩亂俾小費 拉高深圳物價!教一招慳錢免付貼士

前往深圳旅遊成為了不少港人的假日活動，北上吃喝玩樂價錢便宜之外選擇也多，自然吸引港人消費。不過，近來有內地網民發帖稱自通關以來，深圳按摩的價格愈來愈貴，更將矛頭直指港人的「小費文化」，導致按摩的價格飛漲，貴得幾乎令當地人快要「按不起了」。內地網民便趁機教路港人一招，即可在按摩時可以慳錢省下貼士！



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內地網民發帖抱怨，自香港內地通關以來，她前往按摩店按腳就變得愈來愈貴，連港人的熱門愛店「湯崎」也開始去不起了。她將矛頭直指在港人的小費文化上，表示「不要給小費，求求你們別給小費，其實我們這裡沒有小費文化，不用給的，真的。。。（真心覺得她自願給的除外）」。除了抱怨之外，她的用意其實是提醒港人精明消費，教路大家如果想北上按摩，可以使用團購軟件如美團、大眾點評等，價格除了可以便宜很多之外，網絡上也承諾了沒有額外的消費，所以不需要支付任何小費。

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不過留言區下，有不少港人都表示所謂的「小費文化」，實質上是按摩店針對香港居民的「收費」，稱「不是我們要給小費，是潛規則在深圳的按摩店一定要我們勾選小費，最低50呢」、「服務員說他們沒有底薪只賺小費」、「之前都是去深圳水會那種，像東方園，水立方還有別的，但是每次按完都會給你一張小費單叫你圈小費，50，80，100。哎簽個小50都給我甩臉，而且我們香港這邊都默認一定要給」、「10年前去的時候就有給小費了，他們還跟我們說大概要給多少，每個按摩店都要收。我們看別人也有給還以為是正常的」，形容港人比較像是被「欺負」而非真的有著「小費文化」，也對於被欺騙感到生氣難過。

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內地網民就再教路如果港人遇上店家強收小費，可以拿出手機拍攝，保留證據向當地工商局投訴，也可直接反問對方「小費是否店內規定」，注意態度要強硬一點，不可以慣著商家，否則慢慢變本加厲，本職工作的服務會變成「優待服務」，直斥「本來就是老闆應該付足夠的薪水，把矛盾和經濟轉移到客戶身上的陋習不能學」、「沒底薪是騙人的」，籲港人不要助長歪風。

原帖：小紅書

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