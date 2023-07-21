政府工招聘｜12份筍工月薪13K-47K　警務處請助理無需經驗30k！

政府釋出大量政府工職位空缺，大部分在八月頭截止，只需兩至三年工作經驗便可求得可觀的薪酬。其中香港警務處聘請專門人員助理，無需任何工作經驗即可應徵，起薪點便有$30k！而機電工程處在聘請技工，只需小六學歷即可申請，更是正式公務員合約！有興趣的人士要留意啦。



【機電工程署—技工(汽車)】

月薪：18,965元起

總薪級表第5點（每月18,965元）至總薪級表第8點（每月22,895元）

截止日期：03/08/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.完成一項認可的汽車工程學徒訓練或其他認可實務訓練課程

2.有最少四年擔任汽車工程的工作經驗

3.完成小六課程，或具同等學歷

4.具備相等於小六程度的中英文語文能力

5.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

主要負責保養、維修及大修各類汽車及電單車

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請書填妥後郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明「申請技工(汽車)職位」

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

【法律援助署—二級工人】

月薪：14,730元起

第一標準薪級表第0點（月薪14,730元）至第一標準薪級表第8點（月薪17,355元）

截止日期：01/08/2023 23:59:00

+ 1

入職條件 ：

1.能以粵語／中文和簡單英文溝通

2.能閱讀簡單中文和簡單英文

3.能書寫簡單中文或簡單英文

4.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.在辦事處內及辦事處外的接收和派送文件職務，並協助收發車輛裝卸貨物

2.執行一般雜務工作，例如運送／派發大型文件、搬運貨物、家具和辦公室設備，以及布置舉行會議的場地

3.執行一般辦公室支援工作，包括影印文件、操作簡單的辦公室器材，以及開啓和鎖上辦公室門

4.在辦公室範圍內執行清潔收拾的工作

5.執行茶房職務，例如供應茶水、清洗茶缸和更換蒸餾水瓶

6.在接待處當值

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.透過公務員事務局網站作網上申請

2.把填妥的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]放入信封內並加以封密，然後郵寄／專人送遞至香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座27樓2715室法律援助署人事部，信封面註明「申請二級工人職位」

【教育局（幼稚園教育分部）—行政助理】

月薪：32,545 元起

截止日期：04/08/2023 18:00:00

+ 1

入職條件 ：

1.持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

2.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或會考中英文科考獲第3級或以上成績

4.在取得有關學歷後，具備不少於6年的工作經驗

5.具備至少2年在幼稚園界別的工作經驗或具備4年在政府部門的工作經驗

6.能以中文及英文與人有效溝通

7.具備電腦操作能力，包括文書處理、試算表和簡報軟件等

職責 ：

1.就日常辦公室事務提供行政支援

2.為舉辦研討會、會議、簡介會和講座提供後勤支援

3.為宣傳工作準備服務採購事宜

4.協助電腦系統的開發/改進及處理網頁更新事宜

5.回答公眾及幼稚園關於幼稚園教育政策和幼稚園幼兒班收生安排的查詢

6.為幼稚園提供津貼／幼稚園學生缺課的通報機制／成立幼稚園教育中心的實施及規劃／及為幼稚園領導舉辦主題課程和家長教育課程等各方面提供支援

7.履行管理層指派的其他職務

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取

2.該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

3.申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓1434A室—教育局幼稚園教育分部幼稚園行政二組

【教育局（特殊教育分部）—言語治療顧問】

月薪：45,660 元

培訓期間(約一個月)的月薪介乎13,500至15,080元，培訓後的月薪介乎15,860至17,750元

截止日期：11/08/2023 18:00:00

+ 2

入職條件 ：

1.持有香港所頒授的言語及語言病理學學士學位

2.持有香港專上教育機構所頒授教育 / 語言學 / 言語及語言科學的證書或以上資歷

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績

4.在取得上述學位資格後，具備4年或以上的相關工作經驗，當中包括不少於2年的校本工作經驗

職責 ：

1.協助發展、推出及監察校本言語治療服務

2.就普通及特殊學校的校本言語治療服務提供專業諮詢

3.策劃、組織和發展校本言語治療師、教師和其他學校人員的專業發展活動以促進之間的協作和加強對學生的支援

4.為學生、學校、校本言語治療師和家長開發課程為本資源

5.協助有關增強有言語障礙(語障)或其他有特殊教育需要的學生的言語、語言和溝通能力的研究項目

6.協助策劃、發展和推行為有語障的學生提供的支援服務

7.執行其他相關的工作

聘用條款：獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座二樓E242室 教育局特殊教育分部言語治療服務組)。信封面須註明「申請言語治療顧問職位」

【效率促進辦公室—客戶服務主任】

月薪：$13,500起

截止日期：25/07/2023 17:00:00

+ 1

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷

2.操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳

3.熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮

職責 ：

1.通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件

2.此職位須輪班工作，包括星期六、星期日、公眾假期及通宵班(約每兩個月出任通宵班五日)

3.若輪班當日遇上惡劣天氣(例如颱風及黑色暴雨)，亦需如常工作

聘用條款：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現和品行而定

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載

2.申請人以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組，請在信封面上註明申請職位的名稱

3.申請人亦可在公務員事務局網站作網上申請

【民政事務總署—宣傳主任】

月薪：$26,650元

截止日期：11/08/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或

2.持有本港大專院校頒授的高級文憑或副學士學位，並在取得有關學歷後，在以下任何一個或多於一個範疇具備兩年工作經驗；策劃和籌辦宣傳／教育活動、公共關係、社會服務、培訓和發展

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3級或以上成績

4.通曉英語和粵語

5.精通尼泊爾語（能書寫尼泊爾文會獲優先考慮）

6.具極佳的人際技巧和溝通技巧

7.熟悉電腦應用，例如英文和少數族裔語文文書處理、試算表和簡報程式（懂多媒體製作會獲優先考慮）

職責 ：

1.協助主管規劃，協調和推行有關種族關係的宣傳／教育項目，例如到學校舉行講座／介紹和籌辦展覽以介紹不同少數族裔的文化

2.協助主管推行加強支援少數族裔的措施，例如監督承辦商為少數族裔新來港人士和青少年提供的支援服務

3.以不同途徑，例如地區外展、出席活動和會議，推廣對少數族裔的支援服務

4.會見不同少數族裔團體，以加強聯繫和鞏固網絡

5.履行由民政事務總署的主管不時指派的其他職務

聘用條款：

1.獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，聘用期為12個月。續約與否視乎工作表現與部門需要而定

2.視乎運作需要，獲取綠者或需戶外工作和不定時工作，包括夜間和週末

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載

2.申請表格填妥後，須連同學歷及相關工作經驗證明的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心15樓—民政事務總署種族關係組。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。如親身遞交，請於截止申請日期晚上六時前送交下述地址。請在信封面註明"申請宣傳主任職位"

【民政及青年事務局—文員】

月薪：$15,950元

截止日期：24/07/2023 18:00:00

+ 1

入職條件 ：

1.在香港中學會考／香港中學文憑考試考獲五科第2級／E級或以上成績，或具同等學歷

2.熟悉電腦操作，例如應用文書處理、試算表和簡報軟件

3.具備至少兩年全職文書工作經驗，有在政府部門／公營機構的相關工作經驗者佔優

職責 ：

1.履行一般文書職務，包括資料輸入、存檔、收發文件、採購和財務相關工作

2.提供行政支援，包括管理會議和工作日程、負責會議的後勤安排，以及與各機構聯絡及協調

3.處理撥款申請，包括審核申請、輸入資料和跟進申請

4.回覆公眾查詢及投訴

5.為青年發展委員會及《青年發展藍圖》的有關活動提供支援

6.執行上級指派的其他職務

聘用條款：獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站下載

2.填妥的申請表格連同證明文件須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(1) ，遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準

【民政及青年事務局—經理】

月薪：$60,100元

截止日期：25/07/2023 18:00:00

+ 4

入職條件 ：

1.持有本港大學頒授的學士學位

2.在香港中學文憑考試或會考中英科均考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

3.於取得上述學歷後，具備六年或以上一般行政的全職工作經驗，當中最少三年須屬管理階層

4.具備良好中英文書寫能力，能操流利廣東話和英語及基本普通話

5.具備良好應用電腦軟件技巧，包括 MS Word、Excel、PowerPoint和中文文書處理6.具備良好的組織及分析能力和溝通技巧，並能獨立處事和在壓力下工作

7.品格良好、處事盡責、積極主動及對工作有熱誠

職責 ：

1.協助籌劃和管理資助計劃，包括擬訂執行細節和相關指引、監督審核申請和發放津貼、擬備管理及財務報告、制訂宣傳計劃、統籌簡介會和工作坊及管理專題網站等

2.協助成立及管理電腦系統或資料庫，包括監測電腦系統或資料庫的運作及準確性、管理記錄和擬備數據分析及統計報告等

3.就資助計劃的相關事宜，與非政府機構、政府部門及／或其他持分者協商，處理及跟進複雜的申請個案、查詢和投訴等

4.協助策劃、推行和監督有關民政事務的活動／計劃

5.準備各項文件、報告和會議記錄等

6.處理一般行政事宜

7.督導下屬執行職務

8.執行上級指派的其他職務，包括在正常辦公時間以外工作

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.應徵者可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]，該表格也可在公務員事務局網站下載。

2.已填妥的申請表格連同下述文件須於截止申請日期或之前送交添馬添美道2號政府總部西翼12樓民政及青年事務局婦女事務委員會秘書處

3.應徵者所有全職工作的詳細職責說明，尤其是一般行政、管理及資助計劃相關範疇的工作經驗；修業成績副本、學歷證書副本和工作經驗證明文件副本；以及一篇不多於二百字以中文或英文書寫的文章，闡述應徵此職位的原因

【民政及青年事務局—計劃主任(社區投資共享基金)】

月薪：$39,560元

截止日期：03/08/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.已根據《社會工作者註冊條例》（第505章）註冊為註冊社會工作者（第一類）

2.持有本港大學學位，或具備同等學歷

3.於取得學位後有最少4年全職工作經驗，具備計劃管理、推行社會資本及／或社區發展計劃，和處理基金撥款資助計劃經驗者為佳

4.具有良好中英文書寫及會話能力

5.具評審、監管及評估社區計劃的實務知識和能力

6.具備良好的分析能力及衡量成效的知識

7.具備良好的溝通技巧（包括書寫和會話），擅於處理與各類非政府機構、地區團體及公眾的關係

8.具備應用電腦軟件（包括MS Word （英文及中文版本）及Excel）的知識，以及使用電腦處理數據

職責 ：

1.處理和評審申請計劃書，並監察受資助計劃項目的進度，以及定期進行實地視察

2.整合有效建立社會資本策略的經驗，並向準申請者和受資助機構提供意見

3.建立和維繫有助基金運作的協作關係和網絡

4.籌辦推廣活動及公眾簡報會

5.協助基金的整體規劃和運作

6.按需要為基金委員會、小組委員會和基金秘書處提供支援

聘用條款：

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期四個月至一年，聘用合約應以獲聘時之規定為準。續約與否視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請表格［G.F. 340（3/2013修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請人須把填妥的申請書、詳列所有現時及先前受僱工作的職責說明的履歷，以及學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，於截止申請日期或之前郵寄至香港鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場4樓401-402室社區投資共享基金秘書處。請在信封上註明 “應徵計劃主任(社區投資共享基金)職位”

【香港警務處—專門人員助理】

月薪：$30,990元

截止日期：10/08/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.持有工程或與科學相關學科的學士學位

2.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

職責 ：

1.協助研發先進科技系統和項目

2.協助開發各種算法以支援先進科技系統

3.協助開發電腦硬件和軟件，以設置技術和行動上的應用

4.協助設計和製作樣本，以供測試和評估

聘用條款：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，合約期為兩年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F. 340[3/2013修訂版])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站下載

2.申請人須在申請表格上詳列其學歷及相關工作經驗，須於2023年8月10日或之前送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組，信封面須註明申請的職位名稱

填妥的申請表格連同：

(a)學歷證明文件及修業成績表副本

(b)工作經驗的證明文件副本

(c)中英文水平的證明文件副本

3.申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請

4.申請人必須提交補充資料表格，表格可透過香港警務處互聯網站下載

【郵政署—經理（客戶關係）】

月薪：$47,645元

截止日期：02/08/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1./持有本港大學頒授的認可學士學位，或具備同等學歷

2.取得上述學歷資格後，累積不少於5年工作經驗，其中最少3年擔任經理級職位

3.在香港中學文憑考試取得第3等級或以上成績，或同等成績

4.在客戶關係管理系統及應用程式方面具有豐富經驗

5.具備極佳的會話和書寫溝通能力，並熟悉電腦操作

6.具有商業頭腦，高瞻遠矚，力求創新

7.具備卓越的領導才能和人際溝通技巧

8.積極主動，原動力強，能獨立工作

9.能夠出示在產品管理方面的經驗證明，具備良好業績，並在客戶關係管理方面工作取得卓越成績就更理想

職責 ：

1.帶領客戶關係專隊，為產品和市場營銷團隊與客戶在特別營銷項目和推廣活動的溝通工作上提供支援

2.管理和督導熱線中心開立帳戶及會員登記服務的日常運作，務求提供優質的服務

3.為中小企業郵務協進會、賬戶客戶和部門內部提供全面支援及服務，並透過郵政服務商業用戶諮詢聯席會議向商界推廣郵政產品及服務

4.研究簡化客戶關係管理系統的流程，以便進行客戶分析和劃分，從而監察業務表現

聘用條款：

1.合約為期兩年

2.按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金

3.年假14日

4.約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請人把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組或投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱

2.投遞箱開放時間為星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分（星期日及公眾假期除外）

3.申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載

【保安局—活動推廣助理】

月薪：$24,000元

截止日期：25/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第2級以上，或具同等學歷

2.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

3.具良好中英文書寫及溝通能力

4.具良好的溝通技巧，能夠在面對壓力環境下獨立工作

5.懂得操作常用電腦軟件包括中英文打字，MS Word、Excel and PowerPoint等

職責 ：

1.為沙頭角碼頭開放試驗計劃及其他青年活動提供支援服務

2.就保安局轄下各類青年活動與服務對象、學校及相關機構及個人聯絡

3.協助安排各類活動項目，包括與各政府部門、非政府機構及相關團體統籌活動事宜

4. 設計及制定計劃細節

5.對擬採購的商品或服務項目進行市場調查

6.為相關項目提供文書服務及其他行政支援

7.協助製作草圖、計劃書和地圖、協助印刷工作及佈置場地

8.協助擬備紀念品、處理庫存物資和其他物品等物流安排，和嘉賓接待

9.參與開展相關項目的活動和其他職能工作

10.在有需要時執行其他相關職務

聘用條款：

獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2023年8月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人須於截止前透過公務員事務局網站網上提交申請表

2.申請人須在網上申請表格上列明有關學歷及就業紀錄

3.申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須於截止時限前電郵遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式的證明文件副本至sb-recruit@sb.gov.hk，須在電郵標題註明網上申請編號