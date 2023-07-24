大埔驚現請食飯黨騙徒 操流利普通話！專揀單身男 街坊一舉動即KO

騙案手法層出不窮，騙徒尤其喜歡濫用他人的同情心，以騙取金錢和物資。最近有大埔街坊發現有騙徒出現在大埔中心一帶出現，發帖的港男網民表示當自己在櫃員機提完款後，便被一位操普通話的女子詢問可否請她食飯，於是熱心的港男即時做出一個舉動，令請食飯黨即時敗走！



Facebook群組「大埔TAI PO」

港男在Facebook群組「大埔TAI PO」中貼出影片，稱當時他在大埔廣場的銀行櫃員機提款後，走到一間藥房門口時，被一名操流利普通話的女士要求「請食飯」，懷疑女子是目擊到自己提款的過程，於是乘機尾隨他上前要求請食飯兼騙財。

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港男稱「我哋大埔人最好，冇$食飯我哋一定幫！」於是即時舉機拍攝，要求對方與自己合照，之後再付錢給她食飯。惟對方聽到要求後就即時轉身離去，但事主就繼續拍片追擊，一邊高呼「做咩啊，幫你報警啊」、「點啊，要幾多錢啊？吓？要幾多錢啊？夠唔夠錢啊？」普通話女子則急步離開，一邊回應「我不認識你！不認識你！」。片主不禁表示「點解我想同你地合照之後再比錢你地就走嘅？」、「我哋香港人好客，好客香港好客大埔」、「比佢地知道我哋大埔人好好客」。

不過事主也慨嘆當時拍片現場即使提高了聲線，旁人亦沒有任何反應，如果街坊間合力「越多人幫越多人出聲唔好怕，佢哋就唔會再喺大埔搵食㗎啦」，只有齊心才可以避免街坊受騙。另外事主也稱留意到當時追上去時，女子已經向其他人打電話，估計「佢哋應該附近仲有同黨」，提醒女士們、獨行者要特別小心。

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Facebook群組「大埔TAI PO」

網民大讚港男醒目兼做得好，也有街坊表示涉事普通話女子是「區內常客」，已經不是首次出現，「又係佢，應該話仲係佢，幾個星期前咪話請佢食囉，我仲話「我屋企好多嘢食，叫佢上去食，食完再比多五舊水佢」，佢又係咁行咗去，我作為良好市民緊係追上去再問佢「你唔係肚餓咩」，佢就跑tim。幾個星期唔見，好彩有樓主，擔心死我」、「遲d可能猖狂到搶，真係大家要小心」、「專向單身男人借錢請食嘢」、「我今晚係大埔墟都有見到佢問個男人，要個男人請佢食飯」、「師兄下次行快兩步影影佢地正面俾大眾市民睇下佢地廬山真面目嘛」。

原帖：Facebook群組「大埔TAI PO」

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