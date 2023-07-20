內地大熱中日合壁「廣式壽司」白切雞／燒鵝壽司！網民：勁過明將

以「暗黑紅豆軍艦」聞名的明將壽司作為劣食始祖，以「港式壽司」打開名堂，但壽司又有沒有試過中日合壁？近日內地興起「廣式壽司」，奇葩的壽司種類引起大批網民爆笑和熱議。



近日內地興起聲稱是適合廣東人的壽司，將不同廣東菜放在放在米飯上，形成一個壽司的形狀，再用一個較高的價錢售賣出去，讓不少內地網民嘲諷「智商稅」、「吃壽司和不吃壽司都沈默了」、「有點想吃」。

圖片來源；小紅書

其中一類「壽司」是用茶樓的點心放在米飯上，先用餐廳提供的米飯捏成壽司飯的形狀，再放金錢肚、鳳爪上去，「壽司」大功告成了。雖然因為鳳爪要脫骨，未必可以像日本壽司一樣一口吃下去，但滿分的創意也令網民笑爆「子華神上身」、「越來越離譜了」。

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另外也有燒鴨壽司令人匪夷所思，讓網民笑稱「到底要不要沾酸莓醬」、「為什麼不直接吃燒鴨飯」。

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除此之外，內地佛山有一間餐廳推出白切雞壽司，底下的米飯換成油飯，雞肉也被切的非常工整，雖然姣好的外觀引起不少網民躍躍欲試，但三件白切雞壽司售價人民幣90元，高昂的價格勸退了不少網友，Po主甚至表示「為什麼不跟我說價格，90元可以買一隻雞了」，底下也引起不少網民留言爆笑，直批PO主「大怨種」，「跟家裏一口雞一口飯有什麼區別」、「既不尊重廣東人，也不尊重日本人」、「笑死了我剛剛點了半隻白切雞才40元」。

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其實香港也曾出過不少奇葩壽司，明將壽司可以說是不少80、90後嘅青春回憶，曾自創出多種超乎想像的獨特壽司，但售價就比內地這些奇葩壽司親民不少，最聞名的當然就是「招牌」紅豆軍艦，其餘自創壽司包括「啫喱壽司」、「雪糕壽司」、「可樂糖壽司」等也令人匪夷所思，當時更被瘋傳為「地獄壽司」，不少人專門去「試伏」，更是一代網民惡搞的題材。

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