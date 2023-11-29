台灣女藝人薔薔香港打小人　超毒舌詛咒引網民爆笑：要他XX更小！

打小人｜灣仔鵝頸橋底「打小人」服務是香港其中一個傳統特色，雖然不知道實際是否能趕走小人，但至少能發洩怒氣，近月就有位台灣女藝人薔薔來港體驗打小人，有關短片引起網民爆笑。



圖片來源：YouTube@林嘉凌 薔薔Maze 影片截圖

近月台灣女藝人薔薔到香港旅游，並在YouTube上傳了一系列來港旅遊的影片，而其中一集就去了鵝頸橋打小人。她爽直和大大咧咧的性格在打小人的過程相當激動，更引起不少路人圍觀及拍照，甚至連打小人的姐姐都忍不住叫停！

圖片來源：YouTube@林嘉凌 薔薔Maze 影片截圖

薔薔要「打」4個小人

薔薔來到香港的第二天便到鵝頸橋打小人，一來就要「打」4個小人，激動地表示「阿貓阿狗基本的啦」，更强調「還有一個男的，他真的雞雞都超小，他講話都講謊話，雙面人很恐怖」、「希望跟我有官司的人都被人拉進去關30年，這種垃圾不可以放出來遺害人間」。她又提到被騙身體無所謂，但騙錢以及「騙了我對你的真心卻不行」，而當得知每打一個都只收港幣$50時，她更表現得相當興奮，「好啊，那打多一點」。

圖片來源：YouTube@林嘉凌 薔薔Maze 影片截圖

薔薔：要他鷄鷄更小

薔薔在小人紙上寫名字時，超興奮大駡「2男2女四個手去牽一牽，你們連橋都不要過，直接去見閻羅王」，更和打小人的姐姐說「現在我跟你説那個男的雞雞很小，我要他只剩下肉瘤那麼小」、「這個是最嚴重的，那個女的嘴巴很臭，以前是爆牙」，在過程中不斷反復强調「這個GG要更小」，更站起來「用盡吃奶的力」用高跟鞋的鞋跟對正「GG位置」狂踩，「小鷄鷄還射不了精，尿尿還經常尿歪，對不準」、「要他鷄鷄更小」。

圖片來源：YouTube@林嘉凌 薔薔Maze 影片截圖

圖片來源：YouTube@林嘉凌 薔薔Maze 影片截圖

後來薔薔用拖鞋打小人時，紙都打爛都不願收手，「都是狗一堆的人，笨的要死」，就連打小人的姐姐都忍不住叫她停手，「好啦，被你打過就好啦」，在打完之後成功發泄「氣死我了，現在好多了」。過程中更引來不少人圍觀看她打小人，但她卻十分親切的對路人打招呼以及拍照，形成超大對比。

圖片來源：YouTube@林嘉凌 薔薔Maze 影片截圖

晚上她又轉戰蘭桂坊，一到蘭桂坊已被多名港人認出並要求合照，她更享有許多港人都沒有的特別待遇！除了有經理特別接待並安排VIP桌子外，還送他們滿枱的飲料，直接登台與粉絲互動，更不用排隊直接走後門入場！有一間更在LED Wall放上她的照片及歡迎牌，令她越玩越興奮，表示自己「寶刀未老」。

圖片來源：YouTube@林嘉凌 薔薔Maze 影片截圖

影片一出後引來許多網民留言，將近所有網民都一面倒支持薔薔「薔薔真的可以當香港夜經濟代言人」、「被薔薔踩小人那段笑死」、「我能理解你的憤怒。這些爛人真不值得用心交往。不要在心裡有怨恨，我希望你快樂的過一輩子。人生那麼短，不要把時間浪費在不值得的人身上」、「薔薔在香港好受歡迎哦，歡迎薔薔多來香港玩」。

資料來源：香港火燒房 打小人心頭恨 離職員工珍重再見 最後一次的旅行