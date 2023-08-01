大J嘲杜汶澤全職割席師「阿布泰又割微辣又割」反修例打卡當出席

「微辣」前經理人阿晶日前因受抑鬱症困擾輕生離世，她在其個人社交平台留下千字遺言控訴前公司微辣文化，多名微辣藝人被網民聲討，當中以阿晶前男友加蔥因被指強迫阿晶墮胎而被網民炮轟得最嚴重。日前（27日），有網民於知名YouTuber「大J」的直播中問他如何看待「杜汶澤割微辣」一事，大J竟回覆：「杜汶澤係人都割席嫁啦」，更指杜汶澤為「全職割席師」。



（YouTube直播截圖＠JASON的第二頻道 【GAMING・日常・直播】）

7月27日，大J於其YouTube Channel開啟遊戲直播，並以「【打機吹水】「微辣」集體欺凌到人地自殺？WTF？」為標題，直播途中他談到越來越多人與微辣「割席」時，有觀眾提到「杜汶澤拍過微辣」，大J即隨之回應「杜汶澤係人都割席㗎啦，杜汶澤係割席師嚟」、「阿布泰佢又割席，依家微辣佢又割席，仲有咩人佢係未割席，全職割席師杜汶澤」。

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有網民反問「阿布泰呢啲點樣唔割」，大J亦表示「佢（杜汶澤）眼光好準囉，合作過嘅人都係需要割席之流」，然後又指「杜汶澤係犀利嘅，2019年運動期間，永遠喺示威遊行開始前出現15分鐘，好似特首出巡咁握下手、打下招呼，之後就會返屋企」、「之後就會無啦啦喺FaceBook到開直播喊哂口咁，話有個𡃁仔要自殺；之後喊哂口咁去搵佢，全程開住直播；之後就上咗神枱，之後就去賣鴨血」。

（FaceBook圖片@杜汶澤）

大J於直播中提及杜汶澤為全職割蓆師，，當中「割」阿布泰指的是杜汶澤創立的「小杜良品」的旗下產品一直都是阿布泰的熱賣產品，惟今年2月，阿布泰創辦人林景楠在47人初選案中轉為控方證人後，杜汶澤隨即於其個人社交平台宣佈《小杜良品》所有產品將會從阿布泰下架。

至於「割」微辣，則疑似指杜汶澤於7月27日時，於FaceBook發帖指「相對於死亡，其實有更多事情令人悲傷，例如沒有好好活着。盡可能善待自己、善待他人，可能是一個方法。」疑是回應微辣阿晶自殺事件，未見有類似「割席」行動。而杜汶澤曾於2018年4月時於微辣影片中客串，與阿晶前男友加蔥拍了兩部致敬《頭文字D》的短片，分別飾演「阿木」與「拓海」，當中不乏許多經典橋段，例如「三萬蚊過夜」、「小心甩尾啊！」等，當時更被不少網民激讚，有超過192萬觀看次數。

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網民對大J的言論普遍持反面意見，有網民認為大J五十步笑百步，他一樣有出品牌賺粉絲錢，定價還跟潮牌一樣貴；也一樣在社運後移民，之後經常用「美麗新香港」、「國際大刀會」來諷刺香港，跟杜汶澤到台灣後唱好台灣沒有什麼分別。亦有網民提到，杜汶澤賺錢後至少也有投資過港產片，也有成立一隊香港女團，反觀大J移民到日本後就沒有再回過香港和做過什麼實事。