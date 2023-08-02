韓國先生2023名單出爐　36個Oppa底褲半裸登場！近300嚿腹肌放題

《2023韓國先生選美大賽》（Mister International Korea Pageant）於上月23日公佈了今年參賽者的名單，以及他們各自的單人「爆肌」照，是次大賽有36位參賽者，年齡介乎19至33歲，由學生、跆拳道選手到前職業軍事特種部隊都有！不知道36位當中，那一位是你的心水呢？



（FaceBook @Mister International Korea Pageant）

韓國先生由2013年開始舉辦，去年由當時28歲的足球員的金希元（音譯，김희원 / Kim Heewon）奪得冠軍。今次選舉的一眾參賽者除了樣兒帥氣有型之外，身材也一樣「頂瓜瓜」。主辦單位也安排了他們著上白色底底拍照下單人淋浴照，讓女網民們大飽眼福。36位Oppa風格各有不同，當中亦有數位撞樣中港台明星的Ｏppa。以下為他們的單人照以及IG帳號，大家有興趣的話就要快點Follow啦！

👇點撃圖片看36位韓國先生👇

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當中5號、7號、15號更有人認為撞樣柯震東、肖戰和Lokman（楊樂文），大家又覺得那一位韓國先生最帥氣呢？

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5號 강호선 Kang Ho Sun 撞樣柯震東

7號 전형식 Jeon Hyeong Sik 似足內地頂流肖戰！

15號 신재엽 Shin Jae Yeop 眉頭緊皺的「Ｍodel樣」似足MIRROR隊長Lokman