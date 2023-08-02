調查揭5成香港學生無用Facebook！一原因棄用、00後轉玩小紅書？

時代變，人物風景都改變，連社交媒體也不例外，上一代人用的網絡媒體和現在通用的可謂是改朝換代，新一代年輕人連Facebook都開始不用了，到底有甚麼社交媒體在這世代中根深蒂固呢？又有甚麼令人值得懷念的社交媒體呢？一起來看看吧！



該名港男指出，若想打長途電話也可以用WhatsApp或FaceTime，慨嘆「時代發展連屋企固網電話都變成回憶」。（《請融化我吧》劇照）

年輕人每日都會在社交平台上流連，近日遵理潮指數公布「年青人使用社交媒體習慣」調查報告，發現Facebook開始已經有過氣的跡象。在709名學生中，顯示高達五成的受訪學生已經沒有使用 Facebook，而遵理潮指數在2013 年的調查結果顯示，當時學生使用Facebook 高達 94%，大幅下跌近一半。香港無線科技商會主席李勁華指有年青人棄用 Facebook是因為身邊很多親戚長輩使用該平台，年青人為了自己私人空間，不想被長輩評頭品足，因而減少使用 Facebook。

圖片來源：遵理潮指數發布會花絮

IG則成為了最受年輕人歡迎的平台，有超過9成受訪學生表示有使用 IG 的習慣，其中有 65.3% 受訪學生沒有想過停止使用 IG。而「網絡新秀」內地社交平台小紅書則有 33% 的受訪者在使用。而網絡隨著時代不停轉變，90年代後新軟件越來越多，舊的、功能跟不上時代的步伐自然會被淘汰，在Facebook的使用率大幅下降時，原來在時代快速更換的2023年，還有些社交平台在經歷社會變遷依然屹立不倒的，一起來看看有哪些吧！

圖片來源：遵理潮指數發布會花絮

MeWe、Signal移民潮 90後網民的14次網絡遷徙 再見ICQ、Xanga

1.MeWe及Parler

所屬Meta 公司的社交軟件Facebook 及Twitter早前因在美國大選中封鎖了特朗普的帳戶，網民因而帶動風潮要由Facebook及Twitter轉用MeWe及Parler。但過了那陣子的熱潮後，大部分人們還是回歸到原本已經習慣使用的Facebook 及Twitter，MeWe及Parler也逐漸石沈大海。

2.Signal

同樣是Meta公司的WhatsApp，當時因社會運動且Facebook成功收購WhatsApp，用戶需要重新同意新政策協議，被香港用戶質疑會出賣用戶個人私隱到Facebook，當時有不少網民說要轉用Signal，但同樣是過了熱潮後，大部分公司、香港人都是堅持用WhatsApp，令WhatsApp成為在香港在經歷社會變遷及「轉會」熱潮後，依然屹立不倒的社交媒體。

3.ICQ

ICQ是香港最早出現的網路即時通訊軟體之一，於1996年誕生，是一代香港人的回憶之一。ICQ象徵是英文的「I seek you」諧音，中文意思是「我找你」。當時ICQ基本上是每一個香港人都會有其帳戶，ICQ可以隨意更改暱稱及個人檔案，根據不同「花朵」的顏色代表不同的狀態，因為大家會經常更新個人檔案中的狀況，例如張貼一些感性語錄或歌詞，引來偷看別人個人檔案的風潮，但因網絡發展未完全發達，ICQ遇上多用戶同時間使用就會極容易斷線。

4.MSN

MSN是由微軟於1995年開發的即時通訊軟體，同樣是風靡一時的通訊軟件之一，也是當時取代ICQ的軟件，MSN的功能十分全面且自由度大，可以一個app用齊文字通訊、視訊會議、語音交談、多人會議、連線遊戲等，訊息裡還能配上表情符號等，當時也有不少港人下載外掛插件讓對方不斷收到提示聲，成為一代港人回憶，但隨著WhatsApp興起，MSN也沒落了。

5.Yahoo！

Yahoo曾經也是香港人主要使用的瀏覽器，資源幾乎全部免費，一個網站涵蓋電郵、搜尋器、新聞、拍賣等，不少人會在在「Yahoo！遊戲」相約朋友或線上找對手玩桌球、棋子、撲克等遊戲，其中有網友表示玩桌球一定要用直尺預測桌球的軌道，才可以精準的勝出比賽。但隨著Google 爆紅，Yahoo也開始沒落了。

6. Xanga

Xanga 的留言板成為一代香港人的「公開日記」，可以自己設定背景、音樂和特效，記錄自己當時的心聲或心事，也孕育出不少「MK文學家」，不少人都因為「太MK」沒有勇氣重新瀏覽當時寫過的貼文，現時流行的社交媒體也沒有一個類似的功能取代Xanga，但後來因為私隱度問題而逐漸被淘汰。

7. 高登討論區

高登於2001年開始營運，附設多個主題的討論區，網民可以用一個匿名的身分開貼文、留言，甚至惡搞一些社會知名人士的圖片，但隨著時代的變遷，不少人都由「高登仔」轉為「連登仔」，雖然還會有一部分會留意高登的貼文，而且還有人在用，但大多數社會熱話都更多在連登產生討論。