內地旅客盤點6大港人「奇怪習慣」竟食血紅白切雞+行路常做這件事

香港有著濃厚的本土文化和特色，外地旅客未必可以理解背後的原因，也造成對港人的某些習慣產生不解甚至誤會。近日，有內地旅客整合了在香港旅遊的經歷，總結得出港人有6大「奇怪習慣」，如冷氣開很大、走路很快等等，帖子引起了大量網民討論，還有香港網民開始解釋這些習慣的背後原因！



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第1個奇怪習慣｜沒有背包不能活

內地旅客認為港人不管男女老少，都總喜歡背著一個大背囊到處跑，也不解背包內到底裝了什麼，需要帶一個這麼大的包包去收納。有香港網民解釋「背包常備紙巾、購物袋、錢包、雨傘等，打工人還有飯盒和水」，甚至還有其他的「驅蚊液、無比滴、消毒紙巾，酒精、充電寶、小風扇、膠布」等，最好臨時想用什麼，背包裡就有什麼，不是購買上不方便，而是追求安全感，還可以解放雙手！

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第2個奇怪習慣｜走路常牽著手

內地網民稱香港的情侶、夫妻，不論老少在街上都喜歡牽著手走路，指出「在內地幾乎沒有老年夫妻牽著走路，在香港就很多」。港人則稱牽手是代表感情好，即使是老夫老妻、夫妻情侶、大人與小孩也會牽著手，表示「習慣了不牽著走路沒安全感，而且不牽一起走路會有種距離感，我爸媽就算吵架也牽手，這是媽媽的底線」。筆者也認為香港人多車多，因此行人經常牽著手避免走失可能也是原因之一。

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第3個奇怪習慣｜冷氣放題體驗

內地商場、地鐵的冷氣溫度一般都比較溫和，但是當習慣當地溫度的內地旅客來到香港時，卻發現「香港的地鐵，公交、出租車，商場及公共場所，空調開的永遠都是特別大感覺很冷」，不解港人如何忍受如此「低溫」。港人則指香港人口密度高，通風不足會十分難受，但現時地鐵的冷氣已經比以往熱上不少，搭個車都會熱到滴汗，還笑勸內地旅客不要再向港鐵投訴冷氣凍。

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第4個奇怪習慣｜著波鞋通街走

內地旅客認為港人走在路上基本都是穿著波鞋（運動鞋），連下雨也很少有人穿拖鞋。有港人解釋因為穿拖鞋會弄髒腳，而且被看到腳趾會感覺無禮，另外港人每天也要走很多的路，自然會選擇比較舒適的波鞋了。

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第5個奇怪習慣｜港人行路識飛

如果行路速度由1-10分評分，相信港人可以輕鬆拿下11分，內地網民認為港人的走路速度飛快，但是說話的聲音很小。香港網民解釋香港生活節奏急速，導致港人習慣性心急，就算沒什麼特別事也會走得比較快。而說話小聲則認為是個人品德問題，不可以大聲談話喧嘩吵到別人是常識，也稱港人其實說話一點都不小聲，只是在「比較之下」較為小聲而已。

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第6個奇怪習慣｜飲食相當清淡

內地的菜式相當豐富，當中不乏重麻重辣口味的菜系，內地網民認為港人的飲食相比之下非常清淡，例如「特別喜歡綠葉菜，水煮放點蠔油或清炒，還特別喜歡吃白切雞（骨頭帶血絲的那種），蒸魚」，直言「港人飲食少油少鹽好健康，難怪是全球人均壽命最長的地方」。為此港人就解釋粵港澳的飲食習慣都是清淡為主，白切雞還有點血絲是代表熟度剛好，雞肉吃起來會滑一點，但笑指比起白切雞，港人應該更喜歡叉燒和燒肉。除此之外，也坦言「焯菜，白切雞，蒸魚是香港人健康長壽的三寶」、「清淡好，國內近年口味越來越重，越來越辣不是好事」。

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內地網民認為以上的都是港人的「6大怪」，但比起「奇怪」更像是不一樣的特色，實質不含貶義的意思。網民就解釋這些都是港人從小到大的習慣，是香港獨有的本地文化，每個地方都有不同的生活習慣，不必大驚小怪咁話。

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原帖：小紅書