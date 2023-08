「芭比海默」梗玩出事！電影官方一句話激嬲日本人：別拿原爆玩笑

這個夏天討論度最高的電影《Barbie芭比》和《奧本海默》在全球上映,兩片劇情、風格截然不同。但最近有不少歐美網友將芭比劇照與《奧本海默》的原爆P圖合成,本來是互相競爭的關係卻掀起「Barbenheimer(芭比海默)」的風潮,但就因一件事便引起在日本的公關災難及網友的不滿。



圖片來源:Twitter

《奧本海默》講述二次世界大戰人物「原子彈之父」奧本海默的傳奇故事,片中紀錄原子彈、執行試爆過程,電影內容對日本人來說相當敏感。《Barbie芭比》和《奧本海默》雖在北美於同日上映,但兩部作品的劇情、風格大相逕庭,有不少歐美網友將芭比劇照與《奧本海默》的原爆P圖合成,在Twitter上掀起「Barbenheimer」迷因,讓原本要互相競爭的兩部電影在外國變成雙贏局面,不少觀眾也選擇一次過看完兩部作品,兩套作品的票房亦相當亮眼,引發劇迷熱議。

「Barbenheimer」效應令越來越多歐美網友將兩部電影的演員與場景合成在一起,甚至製成「Barbenheimer」的電影海報,亦有商家趁勢推出週邊商品售賣。但由於《奧本海默》話題敏感,讓日本人想起「廣島與長崎原子彈爆炸」歷史事件,而8月6日及8月9日就是「廣島與長崎原子彈爆炸」歷史事件的紀念日,令電影在日本當地變的更為敏感,目前《奧本海默》遲遲未決定日本上映的檔期,甚至連日文字幕版的預告片都沒有,而《Barbie芭比》則將於8月11日在日本上映。

有日本網友發現《Barbie芭比》官方帳號回覆「芭比海默」的相關貼文,更寫下「這將是難忘的夏天」(It's going to be a summer to remember )等文字,認為官方以輕浮態度將核爆形容成「難忘的夏天」,質疑《Barbie芭比》官方在消費日本人經歷核爆的痛苦,因此建立主題標籤「#NoBarbenheimer」抵制。

Twitter:日本《芭比》電影官方帳號

面對日本網友的不滿及抵制,日本《Barbie芭比》電影官方於昨日(31日)Twitter發文向日本網民道歉,強調是美國總公司的官方推特思慮不周,感到相當遺憾並知道事態嚴重,會要求美國總公司作出回應。

有日本網民似乎不買單,表示各地網友對此開玩笑可以理解及容忍,作為粉絲只是興奮,但認為官方這樣做是在帶風向,「官方的惡作劇的話就不可能容忍了」、「大多數憤怒的日本人都沒要求道歉,而是希望在發言之前知道那兩顆原子彈造成了甚麼破壞」、「1945年8月的兩次襲擊造成數十萬人的喪生,遺憾的是官方對此給了正面評價」、「評論為什麼表示是日本應得的,原子彈攻擊的目標是平民百姓,不是政治首腦」。