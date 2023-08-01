國泰風波2.0｜內地男微博怒控國泰空姐全程講粵語　網民反應兩極

國泰航空5月時遭到投訴歧視非英語乘客，事件後來在網絡上不斷發酵引發軒然大波，最終相關機組人員被公司解聘。近日，一位微博博主「杰尼龟厨」再發文連番控訴，指近日乘坐國泰航空飛東京航班時，空姐疑似全程以粵語說話，即使自己表明聽不懂，對方也堅持說粵話同時面露不悅，情況令他感到「相當噁心」，內地網民也嬲爆控訴是「國泰歧視事件2.0」！



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擁有近77萬粉絲的內地男博主「杰尼龟厨」，日前在微博上發帖，連番控訴自己在乘搭昨日（31日）國泰航空編號CX504，香港飛往東京的航班上，遭到不平等待遇。他稱「服務ABC位置的女性乘務員，全程粵語說話，就算我表明我聽不懂粵語也堅持說粵語。臉上很明顯露出不耐煩的樣子。旁邊坐的香港人，那個笑容差天共地。噁心壞我了」。

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除此之外，他也控訴空姐在問乘客要喝什麼飲料時，也用粵語問話，雖然博主聽不懂，但是猜得出來「應該是問我喝什麼」。於是他就字正腔圓地回答「可樂」，而空姐卻是再用粵語說了幾句他聽不懂的話，「然後他拿起可樂說了Coke」，令他不禁大鬧「媽了個雞，我不相信現在還有人聽不懂可樂？？非要Coke一下？真噁心」。

知乎@白金大叔

他表示在日本東京飛往香港時的體驗就還可以，當時以為國泰航空「改過自新」、「現在想想從日本出發的上面有三個國家的乘務員，有日本人，卡塔爾人，還有大陸的。是共同運輸航班，還演一演。從hk出發都是自己人演都不演了」，直斥「太垃圾了，國泰航空我以後再坐你們家的飛機，買你們家的機票，我這輩子賣不出去一幅畫」、「媽了個雞。越想越氣。明天上班和日本人說去。讓他們以後也別買國泰航空」。

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內地網民力挺帖主控訴有理，一同留言大罵國泰航空「除了語言歧視以外，還是出了名的歧視亞洲人的航班」、「他家一直這樣，所以我不坐，而且因為服務被罵也不是一回兩回了」、「這家劣跡斑斑啊......」、「是我直接開罵，聽不懂普通話是吧，先罵你個祖宗十八代」。

不過也有網民覺得未必存在歧視的問題，何況根本未有影片、錄音等佐證，更質疑有作故仔之嫌，稱「香港去日本既航機，要所有空姐都識普通話架？唔識就犯法呀？」、「之前成都飛就話應該要識普通話啫，依家香港去日本，日本去香港，咁想聽普通話點解唔係大陸飛日本」、「香港空姐幾X時會對香港乘客露出天差地別既笑容，平行時空？」

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據悉內地媒體《九派財經》已致電向國泰航空查詢，客服回應稱，目前尚未收到與之有關的反饋，正在確認；公司已做出相應舉措來提高服務質量，如有這方面的意見，建議登錄官網填寫投訴單，方便後續跟進處理。《香港01》記者已經就事件向國泰航空查詢。

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另外，博主在昨晚（31日）11時許，發帖稱收到國泰航空的私訊，讓博主提供聯絡方式，國泰客服會主動跟進和提供處理結果。對此博主的回覆是「我稀罕你個處理結果。愛處理不處理。上次有視頻有錄音的事兒才過去多長時間，反正我這次不是有備而來，沒錄音沒視頻。只有航班號座位號，我不覺得會得到什麼道歉處理。我只能說我以後就用錢投票，老子以後臨期出差，中轉你X的越南都不坐你飛機從香港走，媽了個雞」。

原帖：微博@杰尼龟厨