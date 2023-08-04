疑似港人日本超市拆盒狂揀水蜜桃 ！日本人反應成亮點 網民轟丟臉

日本一直是香港人最喜愛的旅遊地之一，日式美食、精緻文化、親切服務深受香港遊客讚賞。甚至有人將日本稱為「鄉下」，而每年6月到9月都是水蜜桃當造的季節，不少港人也會特意選購新鮮水蜜桃作為送給親朋好友的手信。然而，近年來屢屢看見香港遊客在外國「丟香港人的臉」，令人痛心疾首。昨日（3日），有網民就在日本看到有兩名操流利廣東話的遊客在日本商店讓日本人「匪夷所思」！



（FaceBook圖片@九州福岡地道情報站）

昨日（3日），有網民在Facebook群組「九州福岡地道情報站」中發帖，指自己在日本中遇到3個流利廣東話的遊客，當中2個是女性，1個是男性。他們在日本商店中直接將桃的包裝盒打開，「又拆又摸又反轉埋嚟睇」，並指有日本人看到他們的行為後「企定定，匪夷所思咁呆咗望住佢地」。樓主指自己在他們隔壁說了一句「離曬譜、拆人個盒」，但不知道那3個人是真的沒聽到還是裝作聽不到，反正還是繼續拆盒，「唔好話日本，香港正常都唔會拆盒啦」。

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有網民就指現在香港經常看到類似事件發生，試過在超級市場中看到香蕉「一梳梳咁賣」，卻被人「搣」去最好的部分，留下剩下的在籃中。也有網民指見過有人在超級市場中逐盒雞蛋打開，將靚蛋放在同一盒中拿去「埋單」，因此之後只買封實了的日本蛋，更有網民笑言「試吓去果欄度咁樣做，就知咩後果」。

有網民提到，日本水果用盒包裝好，假如消費者買完後發覺有問題，是可以拿去換的，因此拆開包裝又摸又反轉是不文明的表現。

有網民亦覺得自從疫情後，到日本旅遊時感覺日本人已不像以前對港人那麼有禮貌，認為「有部分日本人已經標籤咗香港人為麻煩製造者」，更指香港人在香港都不守規矩了，到外國更加會肆無忌憚。感慨「香港人去到人地地方有一種高高在上既感覺」。

個別香港遊客的惡劣行徑給日本人留下了不好印象，希望遊客們明白每個人的言行都會對香港的形象有所影響，既然大家喜歡日本的人與事，便更應以禮相待。

資料來源：Facebook 九州福岡地道情報站