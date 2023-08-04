車主易通行$100隧道費變$7,000　揭客服離譜錯誤!疑漏做1事吞罰款

運輸署由5月7日起陸續在全港多條隧道實施「易通行」，不停車繳費系統原意為了方便，不過自推出以來投訴聲音卻不斷。昨日（3日），一位車主在社交媒體上貼出長文，指自己使用易通行「車種貼」已經一段時間，近日卻發現原本$100元的隧道費，突然被收到追款信件，被要求繳交近$7,000罰款，令他感到憤怒又無奈！



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發帖網民指出自政府推出了易通行系統後，當時便即時向運輸署申請首次免費的「車輛貼」，但不知為何未有收到申請戶口時的驗證碼，始終未有成功申請。他也致電不同的政府部門求助不果，最終選擇使用替代方案，自費購買「車種貼」。

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他在申請車種貼後便貼在車頭上正常使用，看到首幾次都能成功退款後，便一次過增值$2,000元在帳戶內，打算日後「有排用」。然而在大約兩個月後，他在前日收到了大量易通行寄來的信件，由於自己去了旅行回來，收到信件的時候已經過了一段時間。信件內容一式一樣地表示他在過隧道時「未有繳付隧道費，大約每過10次有3次無法感應」。

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事主無奈地表示「明明戶口有足夠錢，有貼係適當位置，點解會話我冇繳交隧道費？（有好多車種貼嘅朋友都係一樣嘅情況）」，在拆開信件時還發現已經過了繳費時限，$5的隧道費變成$180，有些額外加至$530。他致電客服中心求助，惟只有獲得一式一樣的答案，讓他「「跟返程序繳交罰款￼，之後睇吓可唔可以退返錢俾你￼」」。他坦言「吓，我跟足晒程序指引過隧道，但係你地感應唔到，變咗係我錯，係我嘅問題，仲要罰款？？？」。

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客服也表示「應該會有訊息傳送到他的電話號碼」，但在核對電話號碼後卻發現「電話號碼是錯的」，在他的電話號碼前加了一個3字，變成9位數字，也終於揭發了「始終未有收到車輛貼戶口驗證碼」的原因。他再向客服解釋情況，表明「好明顯問題出係佢哋到，而家要由本來加埋只係大約$100嘅隧道費變成繳交七千幾蚊？？？」，對方則多次表達理解，但唯一可以使的就是「跟程序繳交罰款」，再看看能不能退回金額，否則唔交罰款最壞的後果需要上法庭。雖然他表示曾考慮過不繳交罰款，等待上庭取回公道，但他擔心即使上庭也討不回公道，最後還是繳交了罰款。

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文末他也不禁嘲諷一番，表示「最後仲好笑嘅就係，如果而家過隧道就要登入睇下有冇扣到錢，如果冇扣到就要親身上返指定嘅客戶服務中心繳交隧道費￼，真係好方便，果然係好好嘅安排」、「客戶服務接聽電話嘅同事咩都做唔到，只能回答一模一樣嘅答案。咁我叫佢哋搵一個可以幫到我嘅上司聯絡我，但原來係冇嘅」，令他大感荒謬。

不少網民在留言區分享類似的經驗，稱「我set自動過數，佢地都夠膽同我講未繳費，兩個月足足三次同樣問題，同佢地講次次叫我落711比左先，叫我重新入過戶口資料」、「之前有車主畀人盜用個車牌，明明冇用過都被扣錢/追數，報警咪又係話冇辦法，叫事主換過個車牌，真係出色」、「仲麻煩過以前一次次比錢」、「去1823開投訴file，對象一定要係政府部門，寫埋唔進理就搵申訴專員公署開file」。

原帖：Facebook