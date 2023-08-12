挪威隱世小島廢除24小時制 全球唯一無時間之地！居民竟意外讚好?

時間，如同無形的繩索，將人類的生活緊緊牽結在一起。然而，時間的不斷流逝，也讓大家漸漸懂得珍惜。不過地球這麼大，對於時間的概念就未必每個地方都一樣，這次要為大家介紹的地方是世界上唯一一個「廢除24小時制」的地方——挪威的索瑪若伊（Sommaroy）小島。



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來自遙遠北極圈的挪威索瑪若伊島（Sommaroy），島上有著300多名居民，從5月18日至7月26日的69天內，陽光持續不落，被當地居民譽為「日不落」時光。相對地，11月至隔年1月，太陽不升起，島上沉浸在漫長的極夜之中。因此，索瑪若伊島上的居民有大部分的時間都是在極夜和極晝之中度過，這種特殊的光照狀況讓居民更珍視夏日的陽光。

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2019年一位小島上的居民Hveding提出了「無時間制」的概念，認為「我們的目的是盡可能提供靈活變通的方法去使用時間。一周7天，每天24小時。如果你想在凌晨4點時修剪草坪，那就去做吧」、「生活中有70%的時間，是根本不需要看手錶的，累了就睡，餓了就吃，生理需求不需要被時間死板板地固定住」。雖然有島上居民對「廢除時間」可行性感到懷疑，不過提議獲得島民的普遍共識。索瑪若伊島取消時間制的一個象徵性做法是：當遊客登島時，迎接他們的不是像世界其他地方掛滿「愛情鎖」的大橋，而是一座掛滿了手錶的大橋，寓意著人們應該有心理準備，忘卻時間的束縛，體驗一下當地居民的生活。

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除此之外，索瑪若伊島的風景如畫，是喜愛自然景觀遊客的旅遊勝地。極晝和極夜現象也令它成為極光愛好者的天堂，夏日的持續陽光讓遊客有機會欣賞到壯麗的極光，若想親身體驗索瑪若伊島的奇特，遊客可以在5月中旬前往，如果想一睹極光的絢麗，則應選擇11月造訪，在極夜的黑夜中感受這一奇觀。

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科學家就表示，極晝和極夜對當地居民的影響大於時間帶來的限制，然而這裡的人們總是保持著樂觀的態度，在長期的影響之下，他們已經可以在沒有時間概念的情況下，他們已經學會了如何合理安排生活和工作，並有序地執行。如果大家想一覽小島的隱世絕美風光，這個地方也非遙不可及，從挪威北部的特羅姆瑟港出發，僅需短暫的自駕旅程即可到達，當地也漸漸發展了較成熟的旅遊路線，大家盡情地探險享受吧！