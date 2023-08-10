港人遊深圳夜市驚嘆似台灣士林!網民列3缺點超中肯:去1次唔會再去

北上深圳吃喝玩樂成為了很多港人的假日活動，物價較低之餘也可以試試與香港不同的特色風味。有網民近日前往遊覽深圳吃喝時，發現當地夜市的精彩程度已經令人聯想起台灣的知名掃街聖地「士林夜市」，從照片看起來確是有許多不同風味的檔攤、人聲鼎沸。但也有網民列出了3點狂數，認為深圳的某些夜市屬於「可一不可再」，更表明「唔建議去」！



FB@深圳大灣區好去處開心share

一位網民近日北上後在Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」上分享旅遊體驗，網民表示「深圳夜市似台灣士林夜市掃街」，並分享了近20張圖片。圖中可以看到該個深圳夜市攤位五光十色，燒雞、烤蠔、炸物、港式糕點、台式花甲粉、鐵板魷魚、串燒、水果檔等全部都有，混合了各種菜式和風味。而且從照片看起來，夜市內的人潮湧動熱鬧非常。

FB@深圳大灣區好去處開心share

其後有不少網民留言表示有興趣，不過樓主因為未有標記所在的夜市名稱，所以大家紛紛跪求公開地點。但未等樓主公開，已有熟悉深圳又眼利的網民憑照片猜測夜市位置是「深圳市寶安西鄉鹽田街（西鄉站B出口）」。隨後有網民列出3點表示這個夜市真的「可一不可在」，不建議前往。

第1點｜地方好污糟

有些夜市可能因為人潮眾多和清潔不當，在清潔和衛生方面存在問題，影響遊客的整體體驗。網民表示「可一不可再，地下D布臭到嘔，一路行一路食都還可以」、「地下嗰陣係油益味（油膱味）」、「我去長沙去廣州，最污槽真係深圳。長沙多人過東門10倍但地下都無痴立立（黐𣲷𣲷）」。

第2點｜憂食物安全

夜市中的食物攤位通常多種多樣，不過網民就表示內地夜市的價錢雖然便宜，但食物安全問題，直言「有啲 ¥1隻燒蠔！真心怕怕」、「夠膽食嗰下好嘢」、「 抖音有出過post，￼￼￼揭發為咗降低食品成本，用啲劣質黑心工廠啲 貨」、「上次去過但唔太敢食，怕會肚痛」。

第3點｜檔攤重複

除了食物安全之外，網民指內地的夜市最大問題是「同質化」，即來來去去都是販賣差不多的東西，比如「羊肉串、蠔、爆炒魷魚、雞翼、（第三四張相已經有兩檔新奧爾威雞翼）」等。

+ 3

不過也有網民就第3點反駁，稱其實台灣夜市來來去去也是「雞扒，胡椒餅，面線，牛排，大小腸果幾樣」、「5檔有2檔滷味，10檔有3檔鹽酥雞」、「其實台灣都唔係好多元化，來來去去都係炸炸炸」，但也十分認同「食物安全」的重要性。

原帖：FB@深圳大灣區好去處開心share