世上最高無人成功登頂山峰！僅矮珠峰1,278米 未被攀登原因竟是..

有人視行山為強身健體的休閒活動，也有些人視攀登高峰為挑戰，征服大自然給予我們的壯麗山脈。雖然人類歷史已上百萬年，除了海洋外，陸地上仍然有不少秘境仍未被探索。以下的這個山峰「干卡本森峰」，號稱世上未被攀登的最高山峰，海拔高度達7,570米，而未被攀登的原因竟是...



干卡本森峰 (Gangkhar Puensum)也被譯名為岡嘎本孫峰或康嘎爾本孫，高海拔7,570米，位於中國和不丹的邊境地區，屬喜馬拉雅山脈。干卡本森峰 至今無人成功登頂，也是目前世界上最高的未被攀登過的山，有網民更將山峰命名為「處女山峰」。不過由於山峰的位置處於中國和不丹邊境地區，其實至今沒有明確的劃界條約，兩國也未有就外交關係處理劃界的問題，所以山峰歸於哪國的擁有權未定。

山峰名大致可以翻譯成"神靈三兄弟白峰”，高度比起世界第一高峰珠穆朗瑪峰（海拔8,848米）僅矮1,278米。有人認為在干卡本森峰東北30公里外的庫拉岡日峰（海拔7,534米），才是不丹的最高峰，前者完全不處於不丹的國境範圍內；不過國際上民間主流觀點一認為干卡本森峰 位於不丹邊界，是不丹的最高峰。

至於未被攀登的原因，從1994年開始，因為尊重不丹當地居民宗教信仰的關係，6,000米以上的山峰被認為是不容登上的「聖地」，山峰受不丹政府保護。1998年一支日本登山隊嘗試挑戰干卡本森峰，計劃從北側攀登山峰，他們首先已通過了中國登山協會的許可，但是由於不丹政府的政治問題，許可被收回。1999年同一支登山隊由中國西藏出發，最後成功登頂干卡本森峰的北次峰（海拔7,534米）。在2003年，不丹出於環保的理由，宣布逐漸實施境內全面禁止登山運動。