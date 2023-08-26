《假面女郎》10個演員神還原漫畫角色　李寒星3大特徵撞臉金貌美

高賢廷、林珍娜、李寒星、安宰弘、廉惠蘭主演的《假面女郎》Netflix熱播中，改編自Maemi和稀世的同名網漫，講述對於外貌感到自卑的平凡上班族「金貌美」，每天晚上都會用面具遮住臉，搖身一變成網路廣播BJ「假面女郎」，因為某些原因捲入意想不到的事件，進而展開「三個姓名、三次人生、三宗命案」的驚悚恐怖故事！



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韓劇《假面女郎》漫畫角色一、李寒星飾演金貌美「1.0」

李寒星飾演整容前的「金貌美」，小時候夢想成為藝人，但長相與夢想漸行漸遠，成為一般上班族，新人演員「李寒星」在剛開始宣傳前期完全沒有相關訊息，直到8月16日的製作發表會才首次跟觀眾見面，高額頭、平顴骨加上單眼皮，就是漫畫中的金貌美啊！

韓劇《假面女郎》漫畫角色二、林珍娜飾演金貌美「2.0」

林珍娜飾演整容後的「金貌美」，整個臉部都動過刀，像換了一張臉，被稱為「整形怪物」，看看Nana的眉間和V字型臉蛋，特別是高挺的山根和鼻樑，完美詮釋金貌美的「美貌」，爆米花小姐不得不說林珍娜Nana美到才是整形的最佳範本吧！

韓劇《假面女郎》漫畫角色三、高賢廷飾演金貌美「3.0」

高賢廷飾演在監獄服刑的「金貌美」，「假面女郎殺人案」真兇，在獄中生活不好過，但她靠著一股瘋勁站穩腳步，一關就是好幾年，高賢廷在這部幾乎無妝容，刻意的厚唇和下垂的臉頰彷彿整容後的副作用，眉眼間還有著不尋常的「狂氣」！

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韓劇《假面女郎》漫畫角色四、安宰弘飾演朱悟南

安宰弘飾演朱悟南，公司沒有存在感的科長，暗戀金貌美的同事，意外從美甲和痣發現金貌美就是「BJ假面女郎」，ID是「前世是元斌」，預告釋出全網讚譽，從圓臉、眼鏡到六四分的頭髮，再加上鬆垮的襯衫和沒辦法跟人群對視的低頭，這不是悟南，誰才是！

韓劇《假面女郎》漫畫角色五、廉惠蘭飾演金慶子

廉惠蘭飾演金慶子，朱悟南媽媽，丈夫外遇，為了悟南什麼事都願意去做，跟兒子陷入斷絕關係，沒想到再見卻是「一具兒子屍體」，廉惠蘭這部演技殺瘋，前期的緊迫盯人，後期的殺氣騰騰，更不用說拿步槍的狠勁，捲髮和法令紋如出一轍，而且跟《黑暗榮耀》一樣都要復仇！（笑）

韓劇《假面女郎》漫畫角色六、崔丹尼爾飾演朴組長

崔丹尼爾飾演朴組長，集知性、紳士和氣質於一身，擁有模特兒的身高，一切都很完美，唯一缺點就是「已婚」，崔丹尼爾戲裡戲外造型都很朴組長（笑），特別是劇中走出來自帶氣場，那隻只比「8」的打招呼手法，還有腹肌身材，跟漫畫一模一樣！

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韓劇《假面女郎》漫畫角色七、朴正花飾演李雅琳

朴正花飾演李雅琳，以美貌得到所有男同事上司的喜愛，被所有女同事羨慕，和朴組長有一腿，第一幕登場就是「泡咖啡小妹」，正花從妝容造型到舉手投足都把雅琳的得人疼演出來，而且大家仔細看，衣領跟漫畫一樣都是圓領，這種小細節太喜歡了！

韓劇《假面女郎》漫畫角色八、金佳熙飾演劉尚順

金佳熙飾演劉尚順，金貌美的同事，兩人都是公司邊緣人，被公司男同事調侃是「醜女姐妹」（氣氣氣），金佳熙是十人之中偏不像的角色，可能是劇版的刪減和調動，漫畫對角色的註解還有瑜珈、女權主義、有機農業、嬉皮文化感興趣，而且在組長外遇事件上可是有推波助瀾！

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韓劇《假面女郎》漫畫角色九與十、韓材利飾演金春愛／李濬榮飾演崔富容

韓材利飾演金春愛，李濬榮飾演崔富容，春愛從高中就喜歡崔富容，以小跟班跟在他身邊，殊不知一切都是富容的利用，把春愛當成ATM，偶像出道夢碎的富容把氣出在春愛身上，除了吃軟飯之外，還會拳打腳踢，這幕富容打電動、春愛做家事的樣子跟漫畫毫無二致！

以上就是「韓劇《假面女郎》10個神還原漫畫角色」，全部7集已經可以在Netflix上觀看，漫畫在LINE WEBTOON也有連載喔！

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