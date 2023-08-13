Netflix｜韓版想見你預告曝光　網民睇見主角秒崩潰：「燮」胖了

【韓版想見你／走進你的時間】台劇《想見你》風靡亞洲，韓國翻拍定名為《走進你的時間》，找來全余贇、安孝燮、姜勳主演，9月8日於Netflix上線，前導預告於11號公開，包括聽卡帶、穿制服騎電單車等經典場景通通都有，而其中飾演男主角「南時憲／具延准（原作中的李子維／王詮勝）」的安孝燮造型也受到討論，有網民直呼「安孝燮胖了」、「安孝燮我崩潰了」，甚至哀嚎：「安孝燮你別再腫了」。



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安孝燮2020年在《浪漫醫生金師傅2》中搭檔李聖經演出外科醫生，被讚帥氣，之後又憑《社內相親》人氣直升，還獲得「地表最帥始祖鳥」封號，不過《走進你的時間》預告曝光後，不少網民都覺得安孝燮胖了，沒有許光漢的少年感，認為許光漢在《想見你》中「少年感演技滿分」，看到《走進你的時間》預告後便直呼「李子維不是這樣的！」。不過也有網民表示會為了安孝燮而看，好奇韓版會翻拍成什麼樣子？

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此外，預告中雖然還原了女主早聽卡帶的場景，但尚未放出歌曲，原作中伍佰的「Last Dance」貫穿全劇更掀起一陣〈Last Dance〉風潮，網民坦言：不是伍佰就没那味。而原作《想見你》被讚為「神作」，有網民看預告就覺得「氣質不同」，決定把韓版當作新劇來看。

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