前度結婚超打擊！新蒲崗店主貼「告示」求安慰　市民回1句超爆笑

若前度邀請你參加婚禮，你會出席嗎?大家的心臟承受得了嗎?日前有網民於社交平台上分享，於餐廳門口看到一張超爆笑的「東主休息』告示，該間東主於門口告示表示因「前度邀請店主參加婚禮......求受傷面積」，所以樓主需要休息1天，店主還讓市民於告示下留言，店主的幽默讓不少市民都表示「想會下佢」!



圖自「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」Facebook群組

日前，有黃大仙區網民於Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上分享一張於新蒲崗的一間名為「三井や」日本餐廳門口所張貼的「餐廳休息一天」的告示，店主於告示中表示自己受到前度的邀請參加婚禮，因而需要休息一天。告示吸引了不少市民留言表示「想過搶新娘我差點講真」，「到底發生過甚麼事」，還有市民將告示「改圖」將一天變成「休息九天」，甚至改成「十九天」，並安慰店主指「對手得一個仲好」。

圖自「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」Facebook群組

貼文一出即引起網民熱論，有不少網民都表示欣賞和大讚店主的幽默感指，「我想會下佢」，「店主加油呀！」。有網民更指店主簡直是「新蒲崗失戀王」，表示該間店舖的店主每逢有事店舖需要「休息一天」的話，所休息的原因都超爆笑，網民於留言中更貼上上一次店主所寫的休息的公告。

圖自「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」Facebook群組

從圖中可見，那次店主是因「家母安排咗第22次相睇，所以笨日休息一天，《求成功》」，於告示下店主還補充了簡單的個人資料表示，自己的外表「樣貌其醜、世間罕有」，性格則「心地差，脾氣暴躁」，對於象的要求只要「手腳健全、齊五官」便可，並附上便利貼供「有意者」留言，讓不少網民都大讚店主「十分搞鬼」，別具創意。