外國女深圳挑戰一天只講粵語！無人識聽超尷尬 餐廳只能點這食物

懂得多種語言是與人溝通的極大優勢，也會提供不少生活上的便利。早前一位內地女博主在香港旅遊時發起「挑戰」，挑戰一天在香港只說普通話，結果引起了網民熱議。最近抖音上一位操流利粵語的外國女子，就模仿以上的語言挑戰，不過是在深圳「挑戰只講粵語」。原本以為在廣東地方講粵語能夠暢通無阻，結果竟在行程中遇到不少困難！



抖音@RachelR星星

美國女博主「RachelR星星」在香港出生，6歲起便和家人搬到廣東生活，金髮碧眼的她能夠說流利的粵語和廣東話，她不時分享自己的生活影片，在抖音上也已經累積近30萬的粉絲。兩周前，她發布一段與妹妹Addy進行的「深圳一日粵語挑戰」，實測看看會不會遇到什麼困難。

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她們知道雖然深圳離廣州和香港十分接近，但是聽說深圳好少人會講粵語，全部都是講普通話、客家話和潮汕話，因此一開始便認為是次的挑戰頗有難度。畫面一轉，她們二人登上了一部的士， 用粵語對司機說：「師傅我哋要去白石洲」。在短暫的冷場後，司機用普通話回應：「啊？哪裡？」，Rachel再將「白、石、洲」3個字分開慢慢讀出，並多次解釋「就係要去白石洲⋯Bai Bai⋯石⋯⋯洲~」，但司機仍是聽不懂，場面相當尷尬。最終無奈地大笑說了一句「算啦Addy，我哋可能真係要換部的士」。

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二人下車後，以粵語向路上一名男保安問路，Rachel：「唔該請問嗰個白石洲點行啊？」，對方聽不懂便以普通話回應「拍照片啊？」，應該誤會二人為外國觀光客，正尋找別人幫忙揸機拍合照。她見對方誤會於是再度重覆白石洲三字，但對方最終只是無奈地回應：「要不你們翻譯吧」。保安男子拿出了手機打開英語翻譯程式，可是最終雙方也是尷尬地不了了之。

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在前往白石洲的行程失敗後，她們二人轉戰一間陝西菜餐廳吃飯，不過毫無意外地在落單的時候就遇到了新的困難。Rachel說「老闆要個孜然牛肉炒麵」，在3秒的冷場後女店員笑稱「聽不懂」，妹妹Addy也嘗試落單「咁要個牛肉麵得唔得？」，店員再一次笑說「也聽不懂，聽不懂英語」，直接誤會她們二人正以英文落單，3人也一起哄堂大笑。

後續無論她們二人如何努力落單，由叫麵轉成叫飯，也是無功而返，最終在偶爾之下Addy說出「蛋炒飯」，店員意外地終於聽懂了，成功落單的畫面顯得相當感人，她們也興奮得一直歡呼。不過結果二人就只在餐廳裡吃到了一道蛋炒飯，並沒有其他餐點，因為這是「唯一一個聽得明」的餐點。後來她們在茶飲店遇到一位會粵語的店員，並成功落單兩杯飲品，她還稱讚店員粵語不錯，挑戰也正式結束。

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網民看到影片後不禁慨嘆深圳會粵語的人愈來愈少，更認為原因與很多外省人去深圳打工有關，表示「看到外國人在深圳挑戰說粵語，而且深圳人還聽不懂」、「粵語比我講得都好」、「粵語現在淪落到要靠老外傳承了嗎」、「深圳竟然咁少人講粵語，真係失禮」。還有網民爆笑地留言「奶茶店服務員：我竟然被一個外國人稱讚我粵語好，說不出的心酸與感動。 。 。」、「老闆:《聽不懂英語》」、「把粵語聽成英語才是最離譜的」。

原片：抖音@RachelR星星