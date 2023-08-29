大埔疑驚現普通話迷暈黨 一動作極可疑！事主急逃生:暈咗隨時拖走

最近各種騙案有上升的趨勢，除了每天至少收到幾個詐騙電話之外，走出街上也隨時會遇到陌生人問你借錢搭車等等，大家都要保持警覺提防被騙！日前（28日）一位大埔網民發帖，表示家人在大埔墟驚見疑似迷暈黨，對方的一個動作更是相當有嫌疑，最終在幾乎中伏的情況下急忙逃走，幸好最終力保不失，並在網上提醒網民們要注意安全！



FB@大埔 TAI PO

網民在Facebook的大埔居民生活群組「大埔 TAI PO」上發帖，指自己家人昨天（28日）傍晚時分經過大埔東昌街某間單車舖維修單車時，在後巷處遇到一位穿著大陸裝扮又「戴著口罩」的中老年女人。對方將他截停，然後可疑地「好細聲講啲唔知咩語言」，舉動似乎只為「引事主過去聽她說什麼」。這刻事主即懷疑對方是迷暈黨，於是擰歪面就踩單車迅速拉開距離。

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FB@大埔 TAI PO

但駛離一段短路程後，事主擔心有其他街坊中招，於是轉頭在稍遠的地方拍攝這位「疑似迷暈黨」女子的樣貌。對方見狀就即時心虛地戴回口罩，並用手遮著臉部不讓事主能夠清楚地拍攝自己的樣貌。更企圖追向正在拍攝的事主，幸好事主踩單車「開行Turbo」成功逃離現場。後來在Facebook群組上發帖提醒大家小心，也附上了當時拍攝到的4張圖片，可見一位身形瘦削，綁馬尾、身穿白色Tee、花紋寬版窄腳褲、運動鞋和揹著斜背包的中老年女子。

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FB@大埔 TAI PO

網民不禁直言女子的行為舉止可疑，稱擋臉逃跑等行為如同「身有屎」、「可能有同黨係附近睇水」、「都似係，謝提醒，無端在後巷聊人講野，一暈就可拖埋一邊」，還直指對方即使不是迷暈黨也絕對有所企圖。後來一位網民最近也遇到過同一位女子，表示「7點多廣福隧道口見到佢，用普通話問我嘢，好似話無錢搭車，我無理佢，之後見佢行左去廣福巴士站，又繞咗個圈向阮鄭夢芹（小學）方向行左去， 好可疑！」。還提醒大家治安惡化，要隨時小心財物和人身安全。

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FB@大埔 TAI PO

原帖：FB@大埔 TAI PO