颱風蘇拉｜風力達12級颶風=10號風球？氣象專家：2形態呈完美風暴

超強颱風蘇拉逐漸接近香港，1號戒備信號現正生效，而香港天文台於今早（31日）表示，將會於下午3至5時改發3號強風信號，並且按照現時蘇拉的預測路徑，風球將會於9月1日至9月2日最接珠江口一帶。蘇拉可能因「藤原效應」、「季候風」等等的因素，路徑可謂相當飄忽，不同國家地區的氣象部門對其所預測的都不一致，有氣象學家卻形容與科學上從兩點上看蘇拉可謂一個「完美風暴」！



超強颱風越發逼近香港，而隨著颱風越發接近廣東東部沿岸，風勢有所增強，而天文台亦宣布即將於今午（31日）改發3號強強風信號，然而天文台預料蘇拉將會星期五（9月1日）至星期六（9月2日）接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨。而根據天文台九天天氣預報，最新預測明日後轉吹東北風10級，離岸及高地更達12級，即颶風程度，即平均風速每小時118公里或以上，風力相等於10號風球。

圖自Facebook「氣象達人彭啟明」

蘇拉的風力和路徑至今仍然因不同因素，而相當飄忽預測不定。台灣氣象學家彭啟明日前於個人Facebook「氣象達人彭啟明」，還貼上一張蘇拉的圖片表示，蘇拉的「颱風眼」清晰可見，「眼牆」所延伸的暴風圈又相當厚實，於科學上可謂一個「完美風暴」！

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到底甚麼是完美風暴呢？「完美風暴」是一個氣象的術語，早於1718年便出現於牛津英語詞典當中，意思是來形容一種由罕見氣象現象相結合，從而導致的一場異常嚴重的風暴。

天文台截圖

天文台表示，受東北季候風影響，蘇拉的路徑和強度都仍有變數，有可能會登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方移動。有關超強颱風蘇拉的最新消息，大家可密切留意政府的颱風資訊發布，和及早做好防風措施和準備。