中女偷食人夫太激烈「私處血流不止」急入院　醫生：腸子恐掉出來

愛愛太激烈，恐怕會影響身體健康。台灣一名40多歲女性與人夫偷情，結束後發現，女子下體不斷出血，人夫嚇到立刻請前檯叫救護車，到了醫院後，醫生一看驚呼「深到更進去裡面，腸子會掉出來」。



【懶人包】醫生：「傷口深到更裡面的話，腸子就會掉出來！」（點圖放大了解事件）

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台灣婦產科醫生張宇琪在節目《醫師好辣》中分享，曾有一名40歲女性在網路上認識一名已婚人士，聊了好一陣子後，相約到時鐘酒店，沒想到女子事後大量出血，眼見出血量越來越多，人夫攙扶她到廁所沖洗，但狀況仍未改善，人夫眼見情況不對，立刻叫救護車。

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到了醫院，醫生見狀詢問，是否有使用任何異物，電動或是玻璃類的物品，造成下體割傷等，兩人頻頻搖頭表示沒有，但因為女子的血壓一直在往下掉，醫生表示「一定要緊急去開刀房縫合跟輸血」，醫生用鴨嘴將女子下體打開，流血程度大到看不到出血點，檢查後在陰道側壁發現裂開3厘米、深度約1厘米多厚度的傷口，嚴重裂到肌肉層內，雖然已經縫補，但還是有血流出，驚覺事態不對勁。

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張宇琪表示，陰道傷口止住，正常的狀況下是不會再流血的，不過縫完側壁後，血仍不斷在流，於是再進一步深入檢查，發現子宮頸下面的後穹窿，出現一道微笑狀的傷口，裂開深度大概1厘米，「好險傷口沒有到肌肉層，如果傷口深到更裡面的話，腸子就會掉出來。」張宇琪解釋，女子因為偷情緊張，導致陰道攣縮，再加上男方當下過度用力，才使女子產生側壁的裂傷、後穹窿的裂傷。

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