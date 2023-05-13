警世！性愛必知4件事　醫生苦勸事後一定要「洗J」：睾丸都要

性行為是一件很正常的事，做好安全措施保護自己及伴侶，台灣泌尿科醫生戴定恩就提醒4件事，除了安全避孕之外，男性做完一定要即時清洗性器官！



戴定恩在社交平台指出，雖然性教育越來越普及，但還是有不少人沒有正確的安全性行為觀念，如果想要性生活幸福美滿、無後顧之憂，就要注意以下四點：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、使用避孕措施：

性行為是一種高風險行為，可能導致性病和懷孕等問題。因此在進行性行為時，千萬不要覺得「不會一次就中 」，如果不想生小孩，一定要使用避孕措施。使用避孕措施可以減少懷孕和性病的風險，同時也可以提高性行為的安全性和品質。

二、注意性器官衛生：

性器官衛生是男性健康的重要部分，也是安全性行為的重要基礎。男性需要定期清洗自己的陰莖和睾丸，保持良好的個人衛生。此外，男性還應該避免與感染性病的人進行性行為，以避免自己感染性病。

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三、尊重對方的意願：

進行性行為時，男性應該尊重對方的意願和自主權。如果對方不想進行性行為，男性應該停止行動，並尊重對方的選擇。

四、定期接受性健康檢查：

定期接受性方面的健康檢查對於保護自己跟伴侶是很重要的，可以檢測是否感染了性病，並及時採取措施進行治療。同時，男性還應該在性行為後及時清洗自己的性器官，避免細菌和病毒的滋生和傳播。

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