颱風蘇拉｜杏花邨大走鬼私家車迫爆迴旋處！網民：$320好過變潛艇

颱風蘇拉｜超強颱風蘇拉逼近香港，天文台今日（9月1日）凌晨2時40分改發8號風球，全港市民嚴陣以待，有人提前搶糧買菜、有人在玻璃貼膠紙減少災害，但最有準備的，莫過於曾經有慘痛經驗的一眾杏花邨居民。今日凌晨網上流傳兩張圖片，可見杏花邨的地庫停車場經已完全「清零」，數十私家車更迫爆露天迴旋處！



FB@車cam L（香港群組）

天文台於凌晨2時40分改發八號西北烈風或暴風信號，雖然今早各區居民都認為是風平浪靜，除了無雨之外風勢也不大，不過大家都認為這是「暴風雨前的寧靜」，提前做好了所有的防風準備，防範於未然。數年前杏花邨居民接連受到超強颱風「天鴿」及「山竹」重創，當年屋苑地庫停車場遭淹水，數十部汽車都被沒頂慘變「潛艇」，令車主們都損失慘重。

資料圖片

網上流傳兩張圖片，杏花邨的車主們今次早有防備及早防風，可見屋苑地庫停車場經已完全「清零」，數十私家車更迫爆露天迴旋處，有規律地「包圍」迴旋處上的數棵棕櫚樹，在地勢較高處停泊，避免當年停車場淹水的憾事重演。另外杏花邨全屋苑都已加裝防水閘可堆沙包，高度戒備淹水的可能性；居民也已經加固住所的玻璃窗，嚴陣以待即將面臨的暴風雨。

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當年超強颱風「天鴿」襲港，杏花邨地庫停車場水浸，水深逾1.8米，停車場幾乎沒頂，車場內約有30至40輛車被淹沒，車主更因索償問題非常頭痕。

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網民看圖後大讚車主們都反應快，稱「有陰影！驚歷史重演，抄張$320好過」、「泊街好過俾水浸」、「車主應該有陰影唔敢泊停車場」、「見過鬼仲唔怕黑咩」。不過也有網民擔心上次其實連杏花邨的露天位置也有水浸，泊在迴旋處有機會被大樹「扑傻瓜」。而網上亦流傳一張疑為杏花邨的颱風資訊公告，在天文台掛上3號風球後，邨內將開放上邨公眾車道

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／公眾地方，和上邨籃球場供下邨車輛作臨時停泊用途，由於位置有限，先到先得。

原帖：FB@車cam L（香港群組）