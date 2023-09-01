颱風蘇拉｜港人瘋搶全港超市蔬菜 貨架卻只剩它！網民:末日都唔食

颱風蘇拉｜超強颱風蘇拉逼近香港，天文台在今日（9月1日）凌晨2:40改發8號風球，面對這一次或者令香港相隔多年後，再次懸掛10號風球的超強颱風，市民都嚴陣以待，封窗的封窗、搶糧的搶糧。有網民在Facebook上貼出一張有趣的圖片，超市的蔬菜區雖然已被搶光，但仍有一款蔬菜「無人問津」，令港人爆笑道：「世界末日都唔食」！



資料圖片

每逢打風，不論街市、超市的蔬菜區都是「兵家必爭之地」，街市菜檔甚至還會出現「坐地起價」的情況，每斤菜價翻了一倍甚至更多。或者是來貨價格飛升，也許只是商人坐地起價「發財」，但畢竟市民在家也要吃蔬菜來維持腸道健康，防止便秘，始終炒價菜仍是有價有市。

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示意圖《超識玩》劇照

昨日（31日）有網民在Facebook上貼出一張圖片，後來吸引網民瘋傳和討論，事主貼出一張在某超市蔬菜區的貨架照，只見貨架已被搶購得空空如也，蔬菜已被全部搶購一空。惟在貨架上卻出現了鮮豔的三色椒，就如螢火蟲一樣，那樣的鮮明，那樣的出眾，但是無人購買。在沒有其他蔬菜的陪襯下，紅色、青色和黃色的甜椒都顯得特別鮮豔，也令人感到特別唏噓。

FB@ Kin Tai

不過畢竟三色椒向來都是「蔬菜挑食清單」中的頭幾號人物，其獨特的氣味和口感令部份人望而卻步，因此不被購買也是「情有可原」，但在沒有任何蔬菜的情況下港人卻寧願不吃菜也不要吃三色椒，其意志堅定得更讓人聯想起在新冠疫情初期，意大利也出現搶糧潮，最終貨架內卻只剩急凍菠蘿Pizza的一幕。發帖網民不禁失笑評論：「香港人有幾討厭食燈籠椒？真係世界末日都唔食你囉⋯⋯」，不過也有網民表示除了不喜歡青椒的原因除了介意其獨特口味之外，也有人稱是價格太貴，「望過好似要30蚊隻唔捨得買」、「香港人下意識認為呢啲係配菜」、「除左食咕嚕肉會食，同其他嘢一齊唔好食」。

原帖：FB@ Kin Tai